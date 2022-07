Kölns Keller hadert nach Pokal-Aus: "Richtig scheiße, sportlich wie wirtschaftlich"

Sie haben es schon wieder gemacht: Wie schon vor eineinhalb Jahren schlägt Jahn Regensburg den 1. FC Köln im Elfmeterschießen.

Damals, im Februar 2021, hatten sich die Regensburger sogar im Achtelfinale gegen den Favoriten durchgesetzt, diesmal war schon in der ersten Runde Schluss für die Kölner, deren Trainer Steffen Baumgart eigentlich das Finale in Berlin anvisiert hatte. "Wir hatten eine schwache Viertelstunde, in der bekommt der Gegner drei dicke Chancen und nutzt zwei davon", so der Kölner Coach, "aber danach haben wir auf zwei Sechser umgestellt, das Spiel in den Griff bekommen und hätten eigentlich auch das dritte Tor machen müssen, haben wir aber nicht."

Also ging es erneut ins Elfmeterschießen, in dem erneut der Jahn triumphierte, für den diesmal Torhüter Dejan Stojanovic gleich zwei Strafstöße parierte.

"Jeder Torhüter träumt davon, so ein Held zu werden, es war sehr emotional", schilderte Regensburgs Schlussmann die entscheidende Szene, "ich wusste erst gar nicht, dass es vorbei ist, aber als die Mannschaft auf mich zu rannte, habe ich es realisiert. Heute ging das auf, und das gegen Köln, das ist ein sehr schöner Moment in meiner Karriere." Auf einer Flasche hatte sich Stojanovic die Kölner Schützen und deren Vorlieben notiert. "Natürlich springt man dann in die Ecken und hofft, dass man richtig liegt, das hat heute geholfen."

Keller: "Wir haben vorsichtig kalkuliert und im Pokal nicht mehr eingeplant"

Frustriert registrierte dagegen Christian Keller das Erstrunden-Aus des FC an seiner alten Wirkungsstätte. "Wir lagen nicht zu Unrecht 0:2 zurück, aber hatten dann die Spielkontrolle und kamen zurück, und hatten Chancen, wo du das dritte Tor einfach machen musst", analysierte der Sportdirektor, dessen erstes Pflichtspiel mit Köln ihn ausgerechnet zurück nach Regensburg geführt hatte. "Im Elfmeterschießen hatte Regensburg sicherlich mehr Zutrauen in die Abschlüsse."

Auch wirtschaftlich ist das Erstrunden-Aus ein Rückschlag für die Geißböcke. "Wir haben zwar vorsichtig kalkuliert und im Pokal nicht mehr eingeplant, aber natürlich wären wir gerne weitergekommen. Wir sind auf jeden Euro angewiesen und heute haben wir viele liegengelassen. Das war heute richtig scheiße, sportlich wie wirtschaftlich."

Eine frustrierende Rückkehr, die laut Keller aber keine Rückschlüsse zulässt auf den Saisonstart am nächsten Sonntag (17.30 Uhr) gegen Schalke. "Auch wenn es heute wehtut, nächste Woche startet ein anderer Wettbewerb, da wollen wir gegen Schalke drei Punkte holen" so Keller. "Die Mannschaft ist dazu in der Lage, das hat sie auch gezeigt."