Kölns Katterbach fordert härtere Gangart der U 21

Eine 0:4-Klatsche mit einem 4:0-Sieg zu kontern, klingt erst mal gut. Aber auch vier Tage nach dem Debakel gegen Polen lief beim U-21-Nationalteam im Spiel gegen den harmlosen Fußball-Zwerg San Marino nicht alles rund. Trainer Antonio Di Salvo übt Kritik an Defensive und Offensive, Kölns Noah Katterbach fordert explizit mehr Härte.

"Es war eine ordentliche Leistung", findet Di Salvo und schränkt ein: "Wir hatten aber noch eine große Zahl an Torchancen, die wir leider nicht genutzt haben, da waren wir nicht so präzise. Wir können noch an vielen Schwerpunkten arbeiten, was die Präzision und die Struktur in unserem Spiel betrifft."

Trotz diese Steigerungsbedarfs erspielte sich die neue U 21 in ihren bisherigen sechs Partien bereits genügend Chancen, die allerdings meist nur unzureichend verwertet werden. Beim 6:0-Hinspielsieg in San Marino waren es 14 Gelegenheiten, beim 3:1 in Lettland zehn, beim knappen 3:2 gegen Israel zwölf, beim 0:4 gegen Polen immerhin sechs und nun gegen San Marino wieder 14 Chancen. Einzig beim 5:1 in Ungarn im Oktober wurde die Hälfte der Chancen genutzt.

Schwache Konterabsicherung

Dennoch ist die Abschlussschwäche die vergleichsweise kleinere Baustelle. Dringlicher ist, die Defensivprobleme schleunigst abzustellen und vor allem die Kontersicherung zu verbessern. Zumal die U 21 aufgrund ihres Potenzials und Selbstverständnisses immer das Spiel bestimmen will und wohl auch wird. Im Grunde bei allen Gegentoren "waren wir in der Entstehung in Überzahl und haben Fehler gemacht", analysiert Di Salvo, "da geht es darum, dass es zu leicht war, in unseren Rücken zu kommen, darum, Mitspieler abzusichern und um eine vernünftige Zweikampfführung. Das sind Punkte, an denen wir arbeiten müssen."

Wir müssen dagegenhalten, auch mal den Ellbogen einsetzen. Noah Katterbach

Gegen Polen zappelten gleich die ersten drei gegnerischen Torschüsse im Netz, Linksverteidiger Noah Katterbach, der gegen die Polen noch auf der Bank saß, fordert auch deshalb eine härtere Gangart bei den aufs Spielerische fokussierten DFB-Junioren. "Es ist logisch, dass Mannschaften wie Israel oder Polen über Zweikampfhärte kommen", so der Kölner, "wir müssen dagegenhalten, auch mal den Ellbogen einsetzen. Wir müssen da auch mal Zeichen setzen, von Beginn an, gleich den ersten Zweikampf gewinnen wollen und das durchziehen." Ob das zum Erfolg führt, werden die Rückspiele in Israel im März und in Polen im Juni 2022 zeigen.