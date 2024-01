Kölns Kämpfer Finkgräfe: Jedes Spiel ein bisschen besser

Während der 1. FC Köln knietief im Abstiegskampf steckt, spielt Talent Max Finkgräfe hinten links in der Abwehr stark auf. Das könnte der Beginn einer großen Karriere werden.

Es läuft die 75. Minute, Kevin Paredes läuft plötzlich völlig frei auf Kölns Torhüter Marvin Schwäbe zu. Der Wolfsburger hatte zuvor bereits den Ausgleich zum 1:1-Endstand im Duell der Niedersachsen gegen die Rheinländer geschossen. Nun hat Paredes das 2:1 auf dem Fuß, doch im letzten Moment grätscht ihn Max Finkgräfe ab. Der Linksverteidiger geht hochriskant im Strafraum als letzter Mann zu Werke, trifft aber den Ball und rettet den Geißböcken damit wohl einen Punkt. Es ist nicht die einzige gute Aktion von Finkgräfe, aber die spektakulärste.

Gegen Wolfsburg spielte der gebürtige Mönchengladbacher erst zum zehnten Mal in der Bundesliga. Aber von mangelnder Erfahrung ist oft wenig zu sehen: Finkgräfe geht hinten links in der Viererkette des 1. FC Köln höchst engagiert zu Werke, aufmerksam und kämpferisch. Und er setzt auch selbstbewusst Impulse nach vorn, schaltet sich ins Offensivspiel ein, doppelt, hinterläuft und flankt. Dann ist zu sehen, dass er in der Jugend oft auch offensiver eingesetzt wurde.

Als Linksverteidiger quasi unumstritten

Finkgräfe ist Stammspieler in Köln - und nach nur vier Partien in Folge in der Startelf quasi unumstritten. Ex-Trainer Steffen Baumgart hatte auf der Linksverteidiger-Position erst auf Sommer-Neuzugang Leart Paqarada gesetzt, dann auf den gelernten Innenverteidiger Dominique Heintz - und schließlich Finkgräfe aufgeboten. Ein Experiment, das aufging. Auch Timo Schultz, seit Anfang des Jahres beim FC auf der Bank, vertraut dem Youngster. "Ich glaube, das habe ich noch nicht so realisiert", sagt Finkgräfe über seine Rolle als Bundesliga-Profi. "Es ist wahnsinnig, samstags um 15.30 Uhr zu spielen. Davon träumt man. Und das darf ich gerade leben."

Inzwischen wagen manche Fans den Vergleich zu Ex-Kapitän und Ex-Nationalspieler Jonas Hector, der als Linksverteidiger unersetzbar wurde und nach seinem Karriereende im vergangenen Jahr ein riesiges Loch hinterließ. Eines, das Finkgräfe stopfen kann? Gegen Wolfsburg jedenfalls lieferte der einst in Düsseldorf, Dortmund und Mönchengladbach ausgebildete Finkgräfe eine bärenstarke Leistung. 85 Prozent seiner Zweikämpfe gewann er, 79 Prozent seiner Pässe kamen an. Dafür gab es die kicker-Note 2 und die erste Berufung in die Elf des Tages.

Keller dürfte bald zu Vertragsgesprächen bitten

Dass das einzige Gegentor über Finkgräfes Seite fiel, war vor allem der Schludrigkeit seiner Vorderleute geschuldet, auch wenn er in der Unterzahlsituation unglücklich aussah. Von solchen Situationen aber lässt sich Finkgräfe nicht aus der Ruhe bringen. Auch nicht davon, dass er versehentlich den Linienrichter k.o. geschossen hatte. "Der volle Fokus lag auf dem Sieg", sagt Finkgräfe.

Schon jetzt ist er schwer ersetzbar. Macht er so weiter, wird Finkgräfe ähnlich unverzichtbar wie einst Hector. Erst im Sommer wurde er offiziell zum Profi, an der Vertragslaufzeit bis 2025 änderte sich aber nichts. Kölns Sport-Geschäftsführer Christian Keller dürfte seinen Aufsteiger daher ziemlich bald zu Vertragsgesprächen bitten. Denn in den Scoutinglisten von derzeit erfolgreicheren Klubs als dem 1. FC Köln dürfte sein Name längst mit einem Sternchen versehen sein.