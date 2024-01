Kölns gefährliches Spiel mit Talent Wäschenbach

Beim 1. FC Köln soll der eigene Nachwuchs wieder stärker in den Fokus rücken, doch mit Meiko Wäschenbach (19) wird ein Top-Talent von den Profis zur U 21 versetzt. Das könnte Konsequenzen haben.

Am Samstag durfte er noch eine halbe Stunde beim 4:4 im Test gegen Rot-Weiss Essen mitmischen, am Dienstag war dann vorerst Schluss mit der Zugehörigkeit zum Profi-Kader: Meiko Wäschenbach trainiert wieder mit der U 21 des 1. FC Köln, die in der viertklassigen Regionalliga West spielt.

Der 19-Jährige ist nicht das einzige Talent, das in der ersten Mannschaft vorerst aussortiert wurde: Auch Emin Kujovic und Jaka Cuber Potocnik sind nicht mehr beim Training von Timo Schultz dabei. Der Unterschied : Während Potocnik noch zwei Monate gesperrt ist und ohnehin Anfang dieses Jahres zum ersten Mal bei den Profis mitmachte und Kujovic eher wenig Perspektiven im Bundesliga-Kader hat, gehört Wäschenbach zu den größten Top-Talenten des 1. FC Köln der vergangenen Jahre.

Guter Eindruck, keine Spielzeit

Der Mittelfeldspieler war der Kapitän und das Herz des Teams, das im vergangenen April den U-19-DFB-Pokal für die Rheinländer holte. Im Sommer lehnte Wäschenbach Offerten aus der Bundesliga ab, betonte aber bereits, eine faire Chance bei den Profis erhalten zu wollen. Danach schien es zunächst auch, unter Ex-Trainer Steffen Baumgart war Wäschenbach regelmäßig im Training bei den Profis dabei und sammelte zudem Spielpraxis in der U 21. Trotz durchweg großem Lob von allen Seiten blieb ihm die Berufung in den Spieltagskader der Profis in der bisherigen Saison verwehrt.

Auch von Neu-Coach Schultz erhielt Wäschenbach sehr gutes Feedback. Im Training am Geissbockheim hinterließ der bald 20-Jährige für alle Beobachter einen herausragenden Eindruck. Allerdings: Mittelfeldspieler gibt es zumindest quantitativ genug im Kölner Kader. Schultz verkleinerte seine Trainingsgruppe - tatsächlich zulasten von ausgerechnet Wäschenbach. Eine Entscheidung, die schwer zu erklären ist. Denn parallel zur Abstufung ins älteste Nachwuchsteam bot der FC Mathias Olesen und Jacob Christensen bei diversen Klubs zur Leihe an.

Interessenten gibt es anderswo genug

Etwa die SV Elversberg lehnte aber ab: Christensen war im Sommer gegen Zahlung einer Ausbildungsentschädigung im sechsstelligen Bereich vom FC Nordsaelland aus Dänemark gekommen, konnte aber die Erwartungen - teilweise auch verletzungsbedingt - zu keinem Zeitpunkt erfüllen. Zumindest Olesen dürfte aber noch anderswo Spielpraxis suchen.

Für Wäschenbach bleibt die Situation unbefriedigend, der 1. FC Köln betreibt ein gefährliches Spiel: Kauf-Interessenten gibt es für den Mittelfeldspieler bereits für die laufende Wechselperiode. Im Sommer stünden für den hochbegabten Nachwuchsspieler reihenweise Klubs aus den oberen zwei Profiligen Schlange. Eine Leihe wäre dann nicht mehr möglich: Wäschenbachs Vertrag in Köln endet im Sommer 2025.

Dabei hat sich der 1. FC Köln die Nachwuchsförderung ganz besonders auf die Fahne geschrieben. Nicht nur Geschäftsführer Christian Keller betonte zuletzt, es müssten wieder mehr Talente den Sprung nach oben schaffen. Angesichts der Transfersperre bis zum Januar 2025 eine alternativlose Strategie, und umso mehr bleibt die Frage, warum ausgerechnet der hochveranlagte Wäschenbach bisher links liegen gelassen wird.

Der FC so läuft Gefahr, wieder mal einen ihren besten Nachwuchsspieler zu vergraulen, Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit gibt es mit Leverkusens Florian Wirtz und dem wahrscheinlichen Transfer von Justin Diehl zu Genüge. Nicht auszudenken, wie es um die Profimannschaft bestellt wäre, hätte man in der Vergangenheit und aktuell mehr Vertrauen in den eigenen Nachwuchs gesetzt.