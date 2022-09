Kölns Co-Trainer Pawlak erleichtert: "Es war nicht einfach!"

Mit einem 1:1-Unentschieden gegen Nizza ist der 1. FC Köln in die Conference League gestartet. Doch überstrahlt wurde dieser Abend von den schweren Ausschreitungen vor dem Spiel.

Vertrat den gesperrten Steffen Baumgart in Nizza an der Seitenlinie: André Pawlak. IMAGO/Treese

Nichts wird etwas daran ändern können, dass man das erste Gruppenspiel der Europa Conference League in der Geschichte des 1. FC Köln mit einer wahren Orgie der Gewalt in Verbindung bringt. Traurig genug ist das, zumal kein Klub in der Lage scheint, die gewaltbereiten Kriminellen auf Dauer in den Griff zu bekommen, Verrückte, die immer wieder dafür sorgen, dass der Sport insgesamt in Verruf gerät. Am Ende zählte man 32 Verletzte, einer von ihnen sollen schwer verletzt sein.

Keller ist fassungslos: "Da fallen mir nur Schimpfwörter ein"

FC-Geschäftsführer Christian Keller zeigte sich einigermaßen fassungslos angesichts des Geschehens: "Sie dürfen nie, nie wieder ins Stadion kommen - zumindest nicht ins Kölner. Von den rund 8000 mitgereisten Kölner Fans haben sich 7900 top verhalten. Von Nizza waren es auch nicht viel mehr als ein paar Dutzend Vollchaoten", meinte Keller, ehe er präzisierte: "Wobei Chaoten ein zu schwaches Wort ist. Da fallen mir nur Schimpfwörter ein, die hier nicht hergehören." Man müsse der Sache nachgehen, „sie ausfindig machen und entsorgen."

Fakt ist, dass der FC in Sachen Ausschreitungen unter Beobachtung der UEFA steht, spätestens nach ähnlichen Vorkommnissen in Belgrad vor fünf Jahren. Eine empfindliche Strafe droht. Der Verein muss schleunigst dafür sorgen, dass alle aus der Verantwortung gezogen werden, die auch nur ein Jota Verständnis für diese Chaoten aufbringen. Und die Fan-Gruppen jeglicher Coleur müssen einen Prozess in Gang setzen, an dessen Ende die vollkommene Ächtung der Gewalttäter steht.

Abseits der Gewalt boten beide Teams an diesem heißen Donnerstag in Nizza ein interessantes Fußballspiel. Von diesem soll hier die Rede sein. Denn der 1. FC Köln meldete sich gegen den Gruppenfavoriten aus Süd-Frankreich nach einer fünf Jahre dauernden Absenz vom europäischen Wettbewerb mit einer über weite Strecken starken Leistung zurück.

Pawlak sieht ein "gerechtes Ergebnis"

Gegen die mit viel Geld mächtig aufgepimpte Mannschaft von Lucien Favre übernahmen die Kölner von Beginn an das Kommando und gaben es bis zur Pause nicht mehr ab. "Es war nicht einfach, nach diesen Vorfällen den Fokus wieder auf den Fußball zu richten", sagte André Pawlak, der den gesperrten Steffen Baumgart an der Seitenlinie und in der Pressekonferenz vertrat.

Das Trainerteam gab der Mannschaft den Rat, in sich zu hören: "Wir haben uns im Vorfeld so auf diese Partie gefreut. Das wollten wir wieder in den Vordergrund schieben." Was durchaus gelang. Pawlak konnte ohne Widerspruch ein zufriedenes Fazit ziehen: "Wir haben über 90 Minuten bei einer starken Mannschaft eine Top-Leistung gezeigt und Nizza Paroli geboten. Das Ergebnis ist meiner Meinung nach gerecht."

Tigges trifft: "War nur eine Frage der Zeit"

Wichtig war, dass der FC sich nach der Pause, als Nizza aufkam, nicht völlig zurückzog, sondern immer deutlich machte, dass man weiter am Spiel teilnehmen wollte: "Wir haben mutig gewechselt, sind weiter dran geblieben. Dass Nizza über eine hohe individuelle Qualität verfügt, war uns klar."

Die allerdings zeigte auch der FC, allen voran Marvin Schwäbe, der exzellent hielt, aber auch ein junger Spieler wie Jan Thielmann, der sich drei Großchancen erarbeitete und den Treffer durch Tigges vorbereitete: "Für uns war keine Überraschung, dass Steffen trifft", freute sich Pawlak für den Mittelstürmer, "es war nur eine Frage der Zeit. Mich freut es sehr für ihn."

Der Kraftakt von Nizza wird am kommenden Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ein paar Änderungen in der Startelf nach sich ziehen, dies dürfte sicher sein. Im Gegensatz zum Gegner Union allerdings kann der FC mit einem Erfolgserlebnis in das Spiel gegen den Angstgegner gehen. In gemeinsamen Bundesliga-Zeiten feierten die Kölner noch keinen Sieg gegen die Berliner - das soll sich ändern.