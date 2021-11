Kölns 17: Auch Janßen ist überrascht

Nach dem 0:4 in Meppen hat sich Viktoria Köln am Sonntagnachmittag mit einem 2:0 gegen Halle zurückgemeldet. Nach der Partie war auch Trainer Olaf Janßen erstaunt.

Ein Daumen für drei Punkte: Am Sonntag löste Olaf Janßen mit seiner Mannschaft die Aufgabe gegen den Halleschen FC. getty images

Olaf Janßen wusste, worauf er die Betonung legen musste. Als der Viktoria-Trainer am Sonntagnachmittag über das 2:0 gegen den Halleschen FC sprach, nahm er noch einmal Bezug zu den vorangegangenen Partien. 17 Punkte habe seine Mannschaft in den jüngsten acht Spielen geholt, sagte Janßen und betonte dabei die Zahl 17.

Dann räumte er offen ein: "Wenn das einer vorher gesagt hätte, hätte ich gesagt: Das wird nicht so sein, es geht bis zum letzten Tag." Das werde es vermutlich auch, meinte Janßen trotz des bemerkenswerten Aufschwungs - aber: "Es tut der Mannschaft extrem gut, in dieser schwierigen Phase so eine Punkteausbeute zu haben."

Die Viktoria war denkbar schlecht in die Saison gekommen und hatte am 9. Spieltag mit dem 0:1 gegen den TSV Havelse den Tiefpunkt erreicht. Janßens Team stand mit nur fünf Punkten da, leitete dann aber mit einem 4:2 gegen Duisburg die Wende ein.

Janßen findet die Defensivleistung "außergewöhnlich"

Mittlerweile stehen die Kölner im hinteren Mittelfeld - auch, weil sie am Sonntag gegen den HFC eine, wie Janßen sagte, "große Herausforderung" meisterten und eine Defensivleistung erbrachten, die der Viktoria-Trainer "schon außergewöhnlich" fand.

So meldete sich seine Mannschaft nach dem 0:4 in Meppen mit einem Sieg zurück und baute den Vorsprung auf die Abstiegsplätze von drei auf fünf Zähler aus. "Die drei Punkte waren extrem wichtig", betonte Janßen - und sagte dann jenen Satz, in dem er die Zahl 17 betonte.