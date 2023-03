Kölner "Wechselfehler": Wattenscheid bekommt die drei Punkte

Sportlich kassierte die SG Wattenscheid 09 im Duell mit dem 1. FC Köln II Mitte März eine 2:3-Heimniederlage. Nun aber hat der Einspruch der SG gegen die Wertung Erfolg: Das Sportgericht bestätigte einen Wechselfehler der Kölner, die Punkte gehen nach Bochum.

Das Urteil verschärft den Abstiegskampf in der Regionalliga West. In Wattenscheid steigt die Hoffnung. IMAGO/Michael Ketzer

Das Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) hat nach kicker-Informationen dem Einspruch der SG Wattenscheid 09 gegen die Wertung der 2:3-Heimniederlage gegen die U 21 des 1. FC Köln vom 27. Spieltag in der Regionalliga West stattgegeben. Die Partie wird jetzt 2:0 für den ehemaligen Bundesligisten gewertet.

Grund für die geänderte Spielwertung ist ein "Wechselfehler" der Kölner, die damit gegen die Spielordnung des DFB (diese ist Teil der Durchführungsbestimmungen der Regionalliga West) verstoßen haben. Unter Paragraph 12 "Spielerlaubnis in Zweiten Mannschaften von Lizenzvereinen" heißt es dort wörtlich: "Darüber hinaus dürfen sich bis zu drei Spieler, die am 30. Juni vor Beginn des Spieljahres das 23. Lebensjahr bereits vollendet haben, gleichzeitig im Spiel befinden."

Vier Spieler über 23

Diese Bedingung war mit den Startelf-Einsätzen der FC-Spieler Lukas Nottbeck (34 Jahre), Stephan Salger (33) und Dimitris Limnios (24) erfüllt. In der 80. Spielminute wechselte Trainer Mark Zimmermann allerdings zusätzlich den 35-jährigen Thomas Kraus (für Hendrik Mittelstädt/23) ein. Die anderen drei älteren Spieler blieben jedoch bis zur Auswechslung von Limnios in der 89. Minute (gegen Tim Giesen/19) auf dem Platz. In dieser Zeit - als vier Kölner Ü-23-Spieler auf dem Platz waren - fiel auch der Kölner Siegtreffer durch Maximilian Schmid in der 87. Minute - nach Vorarbeit von Dimitris Limnios.

Nach den Stellungnahmen der Beteiligten sah das Sportgericht unter dem Vorsitz von Georg Schierholz (Lippstadt) den Verstoß der Kölner als erwiesen an und ordnete die Änderung der Spielwertung an. Gegen das Urteil kann der 1. FC Köln allerdings noch Berufung vor dem WDFV-Verbandsgericht einlegen.

Klar ist: Sollte das Urteil bestätigt werden, dann könnte es erhebliche Auswirkungen auf den Abstiegskampf in der Regionalliga West haben. Nach aktuellem Stand liegt die SG Wattenscheid 09 zwar weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz, hat mit jetzt 24 Punkten aber nur noch vier Zähler Rückstand zum sicheren Nichtabstiegsplatz 14. Die Kölner (28 Zähler) rutschen auf einen möglichen Abstiegsrang ab.