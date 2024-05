Kölner Transfersperre: Nachwuchsspieler in der U 21 wittern ihre Chance

Das Desaster von Heidenheim mit dem damit verbundenen Abstieg des 1. FC Köln in die 2. Bundesliga sowie die Transfersperre haben auch Auswirkungen auf die 2. Mannschaft in der Regionalliga West. Spieler, die unter normalen Umständen im Lizenz-Kader keine Chance besessen hätten, wittern nun ihre Chance.

Mehr zur Regionalliga west News

Transfers

Ewige Tabelle

Dabei ist insbesondere die Innenverteidigung zu nennen. Elias Bakatukanda trainierte bereits in der jüngst beendeten Saison regelmäßig mit dem Bundesliga-Kader, sammelte die Spielpraxis jedoch in der Regionalliga West. Mit Jeff Chabot hat sich der erste Spieler aus dem Abwehr-Zentrum bereits verabschiedet, weitere könnten noch folgen. Nachrücken könnte Bakatukanda - oder auch Rijad Smajic. Der bosnische U-Nationalspieler bestach in den vergangenen Monaten wesentlich konstanter als sein Nebenmann Bakatukanda und hätte sich die Chance in der Zweitliga-Vorbereitung daher zweifelsfrei verdient. Smajic hat sich mit seinen Leistungen allerdings auch für andere Vereine ins Schaufenster gestellt.

Derweil bastelt der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, Lukas Berg, weiter am Kader für das Regionalliga-Team der kommenden Saison. Dabei hat der Abstieg aus der Bundesliga jedoch weniger Auswirkungen als die bestehende Transfersperre. Das Verbot für diesen Sommer, externe Spieler zu verpflichten, kommt zahlreichen Athleten aus dem aktuellen Kader entgegen. Mikail Özkan, Teoman Akmestanli und Jonas Saliger etwa wären allesamt Kandidaten für eine Trennung in diesem Sommer gewesen, doch die auslaufenden Verträge wurden nochmals verlängert.

"Möchte meinem Verein helfen"

Besonders bemerkenswert ist dabei die Personalie Saliger: Der Offensivspieler war zuletzt von Dynamo Dresden ausgeliehen, wird nun fest verpflichtet. Den Branchen-Mechanismen zufolge dürfte für den ehemaligen deutschen U-19-Nationalspieler damit eine Ablösesumme fällig werden - ein immenser Vertrauensbeweis angesichts von gerade einmal 602 Einsatzminuten mit mageren zwei Toren in dieser Saison. Berg setzte dem Stürmer angesichts dieser durchwachsenen Bilanz einen besonders schweren Rucksack auf: "Er ist ein hochverlangter Spieler, der auf den offensiven Positionen hohe Qualität hat. Nach dem ersten Jahr in Köln ist es nun an der Zeit, dass er der Liga seinen Stempel aufdrückt." Offenbar muss Saliger demnach in seinen ersten zwölf Monaten in den Trainingseinheiten komplett andere Eindrücke hinterlassen haben als während seiner Einsätze in der Regionalliga West. Nach kicker-Informationen soll Dynamo Dresden eine Rückkauf-Option besitzen, die nach dem ersten Jahr greift.

Zudem wurden bislang auch die Verträge von Georg Strauch, Olli Schmitt, Tobias Trautner und vom Kapitän Marco Höger verlängert. "Gerade in der jetzigen Situation möchte ich meinem Verein helfen", äußerte Höger nach seiner Unterschrift.