Kölner Trainingsauftakt zur neuen Saison am 27. Juni

Der 1. FC Köln kann es offenbar kaum erwarten, in die neue Saison zu starten und hat den Trainingsauftakt sowie eine ganze Reihe von Testspielen bereits bekanntgegeben.

Der 1. FC Köln startet am 27. Juni mit dem ersten Training in die neue Saison. Drei Tage zuvor müssen sich die FC-Profis einem Leistungstest unterziehen. Im neuen Sommerfahrplan, den der Klub am Mittwoch bekanntgab, steht auch wieder ein Trainingslager, das vom 3. bis zum 10. Juli in Donaueschingen stattfindet.

Das erste Testspiel bestreitet die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart am 1. Juli gegen den TuS Mondorf in Troisdorf. Weitere Testspiele stehen gegen Austria Lustenau (8. Juli), Grasshopper Club Zürich (9. Juli), Kickers Offenbach (17. Juli) und NEC Nijmegen (22. Juli) an.

Noch offen ist, wann das erste Pflichtspiel über die Bühne geht. Sollte sich Köln nicht für die Qualifikationsrunde in einem europäischen Wettbewerb qualifizieren, wartet vom 29. Juli bis 1. August die erste Runde im DFB-Pokal.

Die neue Saison in der Bundesliga startet ab dem 5. August.