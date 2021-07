Kölner Interesse an Dortmunds Tigges

Wechselt Steffen Tigges zum 1. FC Köln? Die Rheinländer werden mit Borussia Dortmund Gespräche aufnehmen.

Trainer Steffen Baumgart hat seine Wünsche klar und deutlich geäußert. "Einen Linksverteidiger und einen Mittelstürmer", diese beiden Positionen umfasst der Wunschzettel des Kölner Trainers.

Auf der Suche nach einem möglichen Ersatz für den verletzungsanfälligen Anthony Modeste und Sebastian Andersson wurde der 1. FC Köln nun fündig. Steffen Tigges (22) von Borussia Dortmund ist in den Fokus der Geißböcke gerückt, aktuell loten beide Klubs Szenarien aus. Für die Kölner kann es nur um eine Leihe gehen, die im günstigsten Fall noch ablösefrei sein sollte.

Tigges, ein kopfballstarker zentraler Stürmer mit guter Technik, kann auch auf den Außenpositionen eingesetzt werden. Für den BVB kam er sechsmal in der Bundesliga und je einmal in der Champions League und im DFB-Pokal zum Einsatz.

In Dortmunds Aufstiegssaison überzeugt

Nach seinem Wechsel vom VfL Osnabrück im Sommer 2019 wurde er allerdings überwiegend in der Regionalliga eingesetzt, kam für die zweite Mannschaft des BVB in der vergangenen Saison auf 35 Spiele (22 Tore). Im entscheidenden Spiel beim Wuppertaler SV (2:1) traf er zum 1:1, die Dortmunder stiegen in die 3. Liga auf.

