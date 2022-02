Kölner Haie stellen Eilantrag für mehr Zuschauer

Die Kölner Haie wollen die Rechtmäßigkeit der Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen überprüfen lassen und klagen per Eilantrag vor dem Oberverwaltungsgericht. Es geht um die Zuschauerbegrenzungen.

Die Kölner Haie wollen wieder mehr Zuschauer in der Lanxess-Arena. imago images/Andreas Gora

Dem DEL-Klub geht es im Kern um die Erlaubnis, bei Heimspielen in der Lanxess-Arena mehr Zuschauer zuzulassen. "Wir halten es für absolut vertretbar, deutlich mehr Fans in die Arena zu lassen", sagte Haie-Geschäftsführer Philipp Walter. Aktuell sind 4000 Zuschauer zugelassen, was einer Auslastung von 21 Prozent gleichkommt.

"Die Voraussetzungen in der größten Eishockey-Arena Europas mit einer Belüftung, welche ein Haie-Heimspiel mit einer Open-Air-Veranstaltung vergleichbar macht, all unsere bewährten und bewiesenermaßen erfolgreichen Maßnahmen, die nachweislich hohe Bereitschaft und Disziplin unserer Fans sowie die Entwicklung der letzten Wochen, die eine Überlastung des Gesundheitssystem nicht erwarten lässt, bringen uns dazu, die Verordnung prüfen zu lassen", erklärte Walter.

Mit Blick auf die Tabelle könnten die Kölner durchaus mehr Support der eigenen Fans gebrauchen, belegen sie doch derzeit mit 56 Punkten aus 42 Spielen Platz zehn der Tabelle. Der würde gerade noch reichen, um an den Pre-Play-Offs teilzunehmen, doch die Augsburger Panther sind nicht weit weg. Die bayerischen Schwaben haben zwar acht Punkte Rückstand, allerdings auch vier Spiele weniger bestritten.