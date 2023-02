Kölner Glücksgefühle, aber Bangen um Selke

Es war der Wermutstropfen einer aus Kölner Sicht so ansprechenden Partie. Beim 0:0 gegen Leipzig musste Davie Selke nur 13 Minuten nach seiner Einwechslung schon wieder den Platz mit einer Knieverletzung verlassen.

"Wir müssen einfach hoffen, dass es nicht so dramatisch ist", sagte Trainer Steffen Baumgart. Zum dritten Mal seit einer Ankunft in Köln im Januar wurde Selke von einer Blessur ausgebremst. Nach zwei leichteren Fällen erwischte es ihn diesmal nach einem Zusammenstoß mit den Köpfen mit Leipzig Josko Gvardiol. "Durch das Luftduell war er leicht benommen und konnte nicht kontrollieren, wie er aufkommt und hat danach ein instabiles Gefühl im Knie gehabt. Das kennt er nicht, hat er so noch nie gehabt", erklärte Christian Keller.

Erste Diagnose lässt auf baldige Selke-Rückkehr hoffen

Auch wenn der Geschäftsführer leichte Entwarnung gab, bangt man beim FC um den 28-Jährigen, der ablösefrei von Hertha BSC kam. "Die Ärzte haben drauf geschaut: Das Knie war im ersten Check stabil. Jetzt gucken wir mal, wie es sich am Sonntag entwickelt. Wenn notwendig machen wir ein MRT. Nach der ersten Diagnose dürfte das nichts sein, was ihm länger Probleme macht", erläuterte Keller.

Die Sorgen um Selke trübten einen Nachmittag, der sonst ganz nach dem Kölner Geschmack verlaufen war. Schließlich überzeugte der FC gegen den Titelkandidaten mit einem mutigen Auftritt, bei dem man sich auf Augenhöhe mit RB befand. "Es hat von der ersten bis zur letzten Minute Spaß gemacht. Es war viel Feuer drin, viel Emotion drin. So stell ich mir ein Fußballspiel vor", schwärmte Baumgart zurecht.

Kölner glücklich über "richtig tolle Leistung"

So viel Mut, so viel Leidenschaft, so hohe Intensität, aber auch Ansehnliches mit Ball - auf der anderen Rheinseite in Leverkusen wären sie derzeit froh, wenn sie einen ähnlichen Mix wie der FC präsentieren könnten. Die Kölner Formel wird von allen Beteiligten unterschrieben und mitgetragen. Oder wie es Flügelspieler Linton Maina ausdrückt: "Es macht einfach riesig Spaß für jeden, jedes Wochenende die 125 bis 130 Kilometer abzureißen als Mannschaft. Das sieht man auch von außen."

In der Tat. Vom Publikum über die Spieler bis zu den Verantwortlichen erweckt der von Baumgart kultivierte Spielstil Glücksgefühle. "Wir sind total zufrieden. Wir haben eine richtige tolle Leistung gegen einen richtig guten Gegner gezeigt", urteilte Keller sichtlich angetan von den 90 Minuten, "zwischen der 50. und der 75. Minute waren wir die klar bessere Mannschaft. Da hat nur der letzte Punch gefehlt, um in Führung zu gehen. Denn dann hätten wir das Ding auf unsere Seite gezogen."

Einzig ein Sieg hätte das Wohlgefühl noch steigern können. Nach dem 1:1 in München und dem 0:0 gegen Leipzig bekommt der FC am Sonntag gegen Frankfurt die dritte Chance in diesem Kalenderjahr, einen Großen zu schlagen. "Irgendwann werden wir auch gegen diese Mannschaften mal gewinnen", sagte der Flügelspieler. Und niemand wollte ihm widersprechen.