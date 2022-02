Kölner Flankengötter, Gladbachs Horrorserie, ein Neuer bei den Bayern: Das bringt der 22. Spieltag

Anthony Modeste hofft auf ein Novum, Gladbach will die Einstellung eines Negativrekords verhindern und der BVB die unheimliche Heim-Serie bei Union Berlin beenden. Einige Fakten zum 22. Spieltag ...

Wer hätte das gedacht? Köln reist am 22. Spieltag mit einem Zähler mehr als der amtierende Vizemeister Leipzig an, einem Sieger dieses Duells winkt vorübergehend Rang vier. Wieder an der Seitenlinie beim FC steht Steffen Baumgart, der sich nach seiner Corona-Infektion inzwischen freigetestet hat.

Seit drei Spielen wartet Leipzig inzwischen auf einen Sieg gegen Köln, nur gegen Frankfurt (vier Spiele) und Bayern (acht) ist RB länger ohne Dreier. Aufpassen müssen die Sachsen bei hohen Bällen - kein Team flankt häufiger als Köln, zwölf Kopfballtore sind ebenfalls Rekord. Ausgerechnet Anthony Modeste (14 Saisontore) hat aber noch nie gegen Leipzig gewonnen.

Gladbach und das Warten auf den Sieg

Noch immer ist der Knoten nicht geplatzt bei den kriselnden Gladbachern, immerhin fuhren die Fohlen beim 1:1 in Bielefeld nach drei Pflichtspielniederlagen in Folge wieder einen Punkt ein. Am Samstag kommt einer der Lieblingsgegner an den Niederrhein, die Borussia verlor keines der vergangenen sechs Heimspiele gegen Augsburg (vier Siege, zwei Remis). Aber: Gladbach verlor die jüngsten vier Heimspiele allesamt.

Nun droht die Einstellung des Vereinsnegativrekords: Fünf Heimniederlagen in Serie verzeichnete die Borussia zuvor nur 2010/11. Augsburg gewann unterdessen nur eine der jüngsten 17 Auswärtspartien. Noch keine Rolle spielt Lars Stindl, auch wenn der Kapitän Fortschritte macht.

Für Bochum spricht wenig gegen den FCB

Ebenfalls am Samstagnachmittag steigt Münchens Spiel eins nach der Knie-Operation von Manuel Neuer. Mit Grauen denkt Gastgeber VfL Bochum an das Hinspiel, mit 7:0 kanzelte der FCB den Aufsteiger ab - es war die höchste Bundesliganiederlage der Bochumer. Statistisch macht auch sonst wenig Hoffnung für das Team von Trainer Thomas Reis.

Der VfL gewann keines seiner jüngsten elf Duelle mit Bayern im Oberhaus (zwei Remis, neun Niederlagen). Gegen keinen anderen Verein wartet der VfL derzeit so lange auf einen Dreier. Betracht man alle Pflichtspiele, wartet Bochum sogar seit 14 Pflichtspielen auf einen Sieg gegen den FCB.

Hradecky kehrt gegen Stuttgart zurück

Ein Punkt aus sechs Spielen - der VfB Stuttgart droht den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verlieren. Der Trainer steht aber nicht zur Debatte: Nach Sportdirektor Sven Mislintat hat auch Präsident und Aufsichtsratschef Claus Vogt Pellegrino Matarazzo klar den Rücken gestärkt. "Der Aufsichtsrat steht hinter den Sportverantwortlichen", sagte Vogt am Sonntagabend im SWR.

Ganz anders läuft es bei Gastgeber Bayer Leverkusen, der nach dem furiosen 5:2 in Dortmund die Königsklasse noch fester ins Visier genommen hat. Der VfB gewann nur eines der jüngsten 19 Duelle mit der Werkself - am 32. Spieltag 2017/18 mit 1:0. Das war auch das einzige in den vergangenen 24 Duellen, in dem Leverkusen kein Tor gelang. Apropos Tor: Lukas Hradecky kehrt nach Corona-Infektion zwischen die Pfosten zurück.

Union gegen BVB oder: Der Gastgeber gewinnt immer

Und der BVB? Die Pleite gegen Leverkusen hat ihre Spuren hinterlassen - Rückschritt statt Fortschritt lautet derzeit die ernüchternde Analyse. Mit der ablösefreien Verpflichtung von Münchens Niklas Süle haben die Borussen immerhin unter der Woche für positive Nachrichten gesorgt. Bei Union Berlin soll es nun auch wieder auf dem Platz klappen.

Kurios: Bei diesem Duell gewann bislang immer die Heimmannschaft, sprich: Union gewann beide Vergleiche an der Alten Försterei, verlor aber alle drei Gastspiele in Dortmund. Am 20. Spieltag 2019/20 gewann der BVB zu Hause mit 5:0 gegen die Eisernen - bis heute die höchste Bundesliganiederlage für Union. Die Köpenicker konnten im ersten Spiel ohne Max Kruse nicht überzeugen - 0:2 beim FC Augsburg.