Paqarada wird erster Kölner Sommerzugang

Im Rahmen des Kölner Testspiels gegen den belgischen Zweitligisten zeichnet sich ein erster Sommer-Transfer ab. Leart Paqarada kommt vom FC St. Pauli. Geschäftsführer Christian Keller ärgerte sich zudem über den Gegner.

Über Mangel an Arbeit konnte sich Christian Keller zum Wochenende hin nicht beklagen. Da war zunächst der Wechselwunsch des Kölner Leihspielers Noah Katterbach, der beim FC Basel zunehmend unzufriedener mit seiner Rolle ist. Der Linksverteidiger wird nach Lage der Dinge ab Montag leihweise zum Hamburger SV wechseln. Wie es im Sommer mit dem U-21-Nationalspieler weitergeht, wird sich zeigen. Sein Vertrag in Köln läuft bis 2024. Gut möglich, dass er es noch einmal in Köln versuchen wird.

Die Konkurrenz auf seiner Position wird auch nach einem möglichen Karriereende von Kapitän Jonas Hector nicht kleiner. Mit Leart Paqarada (28) steht der erste Sommerwechsel schon fest, der St.-Pauli-Kapitän (Keller: "Der beste Linksverteidiger der 2. Liga!") kommt für drei Jahre nach Köln und damit zurück in die Heimat. Ausgebildet wurde er in Leverkusen, wo er über ein Jahrzehnt spielte, ehe er 2014 zum SV Sandhausen und 2020 zum FC St. Pauli wechselte.

Paqarada gilt als einer der besten Standardschützen der 2. Liga, stark im Spielaufbau, technisch versiert. Keller, der den Abschluss noch nicht bestätigen wollte: "Er spielt seit Jahren sehr konstant, er ist sehr spielintelligent, verfügt über ein hohes technisches Vermögen, ist auch unter hohem Gegnerdruck sehr sicher im Spielaufbau, hat sehr viele Lösungen." Keller betonte, diese Personalie habe nichts mit der noch ausstehenden Entscheidung Hectors zu tun.

Test wegen personeller Probleme verkürzt

Für Ärger am Rande sorgte Testspielgegner Lommel. Mit den Belgiern (die wegen eines Staus zu spät kamen) war vertraglich vereinbart, dieses Spiel über 4 mal 30 Minuten laufen zu lassen, am Freitagabend baten die Lommel-Verantwortlichen darum, es wegen personeller Probleme über die normale Spieldauer von 90 Minuten austragen zu können: "Das ärgert uns sehr. Das bringt den geplanten Ablauf ein stückweit durcheinander. Da hätten wir uns gewünscht, dass Lommel etwas improvisiert mit Nachuchsspielern." Geplant waren jeweils 60 Minuten für jeden Kader-Spieler, davon musste man sich nun eine Woche vor dem Punktspielstart verabschieden.