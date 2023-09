Köln: Waldschmidt für Bremen fest gebucht

Werder Bremen und der 1. FC Köln lechzen nach dem ersten Sieg. Im direkten Aufeinandertreffen verspricht Steffen Baumgart "Vollgas-Fußball".

Gesetzt: Steffen Baumgart befördert Luca Waldschmidt in Bremen in die Anfangsformation. IMAGO/Herbert Bucco

Wenn sich der SV Werder Bremen und der 1. FC Köln am Samstag im Weserstadion gegenüberstehen, dann ist das auch das Duell der ersten beiden Bundesligameister. Ein Hinweis ist dies an die Tradition beider Klubs, die allerdings mit der Realität leben müssen, dass man sich für die Erfolge von gestern eben nichts mehr kaufen kann. Tatsächlich legten beide Teams einen Start hin, der zu wünschen übrig ließ, für die Kölner gilt dies noch eher mit einem Punkt, Werder immerhin verbucht bereits deren drei.

Wir wissen um unsere Situation. Aber wir sind von schlechter Stimmung weit entfernt. Steffen Baumgart

Ein Punkt aus vier Spielen - das ist für Steffen Baumgart Grund genug, den Abstiegskampf auszurufen. Seine Erklärung klingt dabei logisch: "Wenn du einen Punkt nach vier Spielen hast, ist das Abstiegskampf. Das ist klar. Und das dauert so lange, bis du wieder genügend Punkte hast." Es kann also schnell gehen, ein Dreier in Bremen und die Sache sähe schon anders aus. Das weiß der Trainer, das wissen die Spieler. Weshalb Krisenstimmung keinen Raum findet am "Geißbockheim: "Die Stimmung im inneren Kreis ist wichtig. Wenn ich sehe, wie die Jungs miteinander umgehen und wie die Stimmung bei den Mitarbeitern ist, sehe ich keine Krisenstimmung. Wir wissen um unsere Situation. Aber wir sind von schlechter Stimmung weit entfernt."

Kölns in Sachen Chancenverwertung Schlusslicht

Der Trainer wähnt seine Mannschaft nicht weit entfernt von einer Normalisierung der Tor- und Punktausbeute. "Mehr Klarheit und Genauigkeit beim letzten Ball, bei Ecken, Freistößen, Torschüssen", wünscht er sich, verweist darauf, dass bereits alles andere gegen Hoffenheim stimmte. In der Tat: neun Torchancen hatte sich der FC erspielt und erarbeitet, der Ertrag von nur einem Treffer ist ernüchternd. Im Ranking der Chancenverwertung steht aktuell Platz 18 für die "Geißböcke", die sich bislang 19 Chancen in vier Spielen herausspielten, aber nur drei davon nutzten. Das sind schwache 15,8 Prozent.

Luca Waldschmidt - zuletzt gegen Hoffenheim von der Bank kommend und sehr agil als Einwechselspieler - wird auf jeden Fall in der Startformation auftauchen. Die ihm zugedachte Rolle wurde noch nicht genau bestimmt. Doch ob neben Davie Selke im Angriff oder dahinter in der Kreativzentrale, Waldschmidt kann mit seinen Fähigkeiten Torgefahr kreieren, ob als Vorbereiter oder mit seinem starken linken Fuß als Vollstrecker. Offen ist noch, ob Baumgart mit einem oder zwei Sechsern spielen lässt. Klar hingegen ist laut Trainer dies: "Dass wir erfolgreich sein werden, kann ich nicht versprechen. Aber dass wir Vollgas geben, das kann ich versprechen."