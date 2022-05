Köln verpflichtet Maina aus Hannover

Der 1. FC Köln hat seinen ersten Neuzugang für die Saison 2022/23 offiziell gemacht. Von Zweiligist Hannover 96 kommt Linton Maina.

"Für mich war schon länger klar, dass ich zum FC wechseln möchte", sagt Linton Maina in der Verlautbarung - und der FC freut sich auch. "Linton ist ein sehr schneller Spieler, der in die Tiefe geht und stark im Eins-gegen-eins ist. Damit bringt er wichtige zusätzliche Offensiv-Elemente in unser Spiel", freut sich Kölns Geschäftsführer Christian Keller, der Maina "Voraussetzungen, um auf seiner Position Bundesliga spielen zu können", attestiert.

Dem 22-jährigen Außenbahnspieler gefalle "die Idee von Steffen Baumgart, Fußball zu spielen. Da habe ich richtig Bock drauf." 2014 war Maina ins NLZ von Hannover 96 gewechselt - dem Verein, mit dem er in der vergangenen Saison zwar das Viertelfinale im DFB-Pokal erreichte, in der 2. Bundesliga (sechs Tore, eine Vorlage in 27 Einsätzen) aber immer mal wieder mit dem Abstiegskampf beschäftigt war.

In Niedersachsen ist Mainas Vertrag nun ausgelaufen, weshalb er ablösefrei in die Domstadt wechselt. Beim 1. FC Köln hat er, der für 96 bereits 22-mal in der Bundesliga spielte (ein Tor, vier Vorlagen), einen Vertrag bis 2025 unterschrieben.