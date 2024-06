Köln verpflichtet El-Mala-Brüder

Der 1. FC Köln hat das Brüderpaar Malek und Said El Mala verpflichtet. Die beiden Offensivspieler kommen von Viktoria Köln - und werden vorerst weiterhin dort auflaufen.

Wie die beiden Vereine mitteilten, haben der 19-jährige Malek und der 17-jährige Said einen "langfristigen Vertrag" beim Zweitligisten unterschrieben. Der 1. FC Köln darf in diesem Sommer aufgrund der Transfersperre zwar keine Spieler verpflichten, allerdings werden die beiden Spieler auch in der kommenden Saison nicht beim Zweitligisten gemeldet sein. Beide Spieler werden für die Spielzeit 2024/25 wieder an Viktoria Köln zurückverliehen und sollen in der kommenden Runde für den Drittligisten auflaufen. Ähnlich war der FC bereits zuvor mit Mansour Ouro-Tagba verfahren.

Malek, der ältere der beiden Brüder, kam in der abgelaufenen Saison für die Viktoria auf einen Einsatz in der 3. Liga. Sein jüngerer Bruder Said kam sogar auf zehn Partien und erzielte Ende März beim 1:0 über den VfB Lübeck sein erstes Profitor. Ansonsten spielten beide für die A-Junioren der Viktoria in der U-19-Bundesliga West. Malek kommt darüber hinaus auf ein Länderspiel für die deutsche U 19, Said für die deutsche U 18.

"Beide Jungs bringen sehr gute Voraussetzungen mit, um diesen Weg fortzusetzen und sich mittelfristig im Profifußball zu etablieren", wird der FC-Geschäftsführer Christian Keller in der Mitteilung zitiert. "Dafür wird ihnen die Chance auf regelmäßige Spielpraxis in ihrem gewohnten Umfeld und auf hohem Niveau in der Drittligamannschaft von Viktoria guttun. Wir werden Said und Malek während der Leihe eng begleiten und freuen uns schon darauf, wenn die beiden nach der Leihe im FC-Trikot auflaufen."

Für Malek El Mala ist der Wechsel nach Köln "ein riesiger Meilenstein, den ich zusammen mit meinem Bruder erreicht habe. (...) Dass wir unseren Weg im Profi-Bereich beim FC gemeinsam weitergehen können, ist etwas ganz Besonderes. Dafür haben wir immer gearbeitet und darauf sind wir sehr stolz." Said El Mala bezeichnet den Vollzug als "ein unheimlich gutes Gefühl. Wir werden in der kommenden Saison alles geben und wollen uns so möglichst gut auf die Zeit beim FC vorbereiten."

