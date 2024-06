Köln verpflichtet 1860-Stürmer Ouro-Tagba - und verleiht ihn

Der 1. FC Köln, der noch bis zum Januar 2025 keinen neuen Spieler registrieren darf, hat Mansour Ouro-Tagba vom TSV 1860 München verpflichtet - und sofort an Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg weiterverliehen.

Der kicker hatte es zuletzt bereits angedeutet, am Freitagvormittag machte der 1. FC Köln Nägel mit Köpfen: Stürmer Mansour Ouro-Tagba wird vom TSV 1860 München geholt und langfristig als Lizenzspieler unter Vertrag genommen. Der 19-Jährige, der im März 2024 sein Debüt in der togolesischen Nationalmannschaft feierte, wird in der kommenden Saison 2024/25 allerdings an den Zweitliga-Aufsteiger SSV Jahn Regensburg verliehen. Ein Vorgehen, das sich nicht mit der Transfersperre beißt.

"Mansour hat vielversprechende Anlagen und bringt für sein junges Alter vor allem aus athletischer Perspektive schon sehr gute Voraussetzungen mit, um sich nachhaltig im Profifußball durchzusetzen", wird FC-Geschäftsführer Christian Keller in einer Pressemitteilung zitiert: "Für seine weitere Entwicklung ist die Leihe nach Regensburg genau der richtige Schritt. Wir werden ihn während der Leihe eng begleiten, bevor ab Sommer 2025 dann bei uns sein nächster Karriereschritt folgen soll."

Auf ein Pflichtspiel im Rhein-Energie-Stadion darf Ouro-Tagba in der neuen Saison also hoffen. Regensburg ist über die Relegation gegen den SV Wehen Wiesbaden in die 2. Bundesliga zurückgekehrt.

"Hervorragende Chance" in Regensburg

"Ich bin sehr glücklich, bei so einem großen Verein unterschrieben zu haben", sagt Ouro-Tagba selbst: "Die Leihe nach Regensburg bietet mir zudem die Möglichkeit, mich auf dem nächsthöheren Level zu beweisen. Das Jahr beim Jahn ist für mich eine hervorragende Chance, um mich persönlich und fußballerisch weiterzuentwickeln, bevor ich mich ab kommendem Sommer voll auf meinen weiteren Karriereweg beim FC konzentriere."

Der in New York geborene Angreifer wurde seit 2013 im Nachwuchs des TSV 1860 München ausgebildet. In der Spielzeit 2022/23 erzielte er für die U 19 der Löwen acht Treffer in der Junioren-Bundesliga - und feierte im Mai 2023 beim Auswärtsspiel in Saarbrücken sein Debüt in der 3. Liga.

In der vergangenen Saison kam er 18-mal für die Amateure von 1860 in der Bayernliga Süd (drei Tore, vier Vorlagen) und 19-mal, alleine 13-mal als Joker, für die erste Mannschaft in der 3. Liga zum Einsatz (drei Tore, kicker-Notenschnitt 3,5).