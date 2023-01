Köln verlängert mit Pechvogel Uth: "Der Klub, den ich liebe"

Der 1. FC Köln hat wie geplant den auslaufenden Vertrag mit Mark Uth verlängert - auch wenn der Angreifer noch lange ausfallen wird.

In dieser Saison mussten Mark Uth und damit der 1. FC Köln schon viele schlechte Nachrichten wegstecken, doch nun verkündeten beide Seiten eine gute: Der 31 Jahre alte Offensivmann hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim FC wie erwartet verlängert und ist nun bis 30. Juni 2025 gebunden.

"Mark ist mit seinen Qualitäten in der Offensive ein Spieler, der den Unterschied machen kann", wird FC-Geschäftsführer Christian Keller in der Pressemitteilung am Freitagvormittag zitiert. "Auf dem Weg nach Europa war Mark Leistungsträger und Führungsspieler. Wir sind fest davon überzeugt, dass er nach seiner Verletzung genau das wieder bei uns einbringen wird. Deshalb freuen wir uns sehr, wenn er bald wieder auf den Platz zurückkehrt und über dem Sommer hinaus bei uns bleibt."

"Wenn man als Fußballer in Köln geboren ist, gibt es nur ein Ziel: beim FC zu spielen"

Uth war im Dezember bereits zum zweiten Mal wegen einer langwierigen Schambeinverletzung operiert worden und konnte in dieser Saison erst fünf Pflichtspiele bestreiten (dabei ein Tor beim 3:4-DFB-Pokal-Aus in Regensburg). In der vergangenen Spielzeit hatte er noch 13 Scorerpunkte (fünf Tore, acht Vorlagen, kicker-Notenschnitt 3,04) zum Europapokal-Einzug der Kölner beigesteuert.

"Wenn man als Fußballer in Köln geboren ist, gibt es nur ein Ziel: beim 1. FC Köln zu spielen. Und ich bin froh, dass ich nach meinen Zwischenstationen wieder hier angekommen bin", sagte Uth am Freitag. "Der FC ist Heimat für mich, und ich fühle mich hier mehr als wohl. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich weiterhin für den Klub spielen darf, den ich liebe und inzwischen seit 31 Jahren unterstütze."

Uth, der ein A-Länderspiel auf dem Konto hat, war in der Rückrunde der Saison 2019/20 vom FC Schalke ausgeliehen und ein Jahr später fest verpflichtet worden. Der FC hatte Uth einst ausgebildet, aber dann keine Verwendung für ihn gefunden. Nach Stationen in den Niederlanden (Heerenveen, Heracles Almelo) und bei der TSG Hoffenheim war er 2018 auf Schalke gelandet - und schließlich in seiner Geburtsstadt Köln.

Auf sein Comeback müssen die FC-Anhänger noch eine Weile warten. Wohl mindestens bis März oder April wird Uth Trainer Steffen Baumgart noch fehlen.