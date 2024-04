Köln und Münster dominieren Beachhandball-Auswahl

Vom 8. bis zum 12. Mai tritt die deutsche Männer-Nationalmannschaft bei der IHF Global Tour in Brasilien an. Bundestrainer Marten Franke hat hierfür nun seinen zehnköpfigen Kader benannt.

Es wird eine spannende Reise mit neuen Herausforderungen für die deutschen Männer. "Die Reise, die Zeitverschiebung, und dann die schnelle Suche nach dem Rhythmus, um sportliche Topleistungen abzurufen, sind wichtige Erfahrungen für die Jungs", erklärt Franke. All die Eindrücke sollen das Team auch mit Blick auf die Weltmeisterschaft in China im Juni stärken, dort erwartet die DHB-Auswahl ähnliche Umstände.

Nun aber gilt die volle Vorfreude dem Ereignis in Brasilien, wo Deutschland auf die Gastgeber, Argentinien, Uruguay, die USA und Katar trifft. "Ein sehr attraktives Teilnehmerfeld, weil auf uns eine andere Art von Beachhandball wartet", sagt Franke. "In Katar spielt man eher körperbetont, die südamerikanischen Teams sind dafür viel Kempa-lastiger als in Europa."

All das macht die Reise zu einer wertvollen Erfahrung - bei der die deutschen Männer ihre sportlichen Ambitionen aber keinesfalls unterm Scheffel halten wollen. "Wir sind sehr ehrgeizig nach den zwei erfolgreichen Jahren. Das möchten wir natürlich fortsetzen und auch die Topteams ärgern", bekräftigt Franke. Denn man darf nicht vergessen: Deutschland tritt als Vize-Europameister im Sechserfeld an.

Aufgebot Deutschland:

Name Club Severin Henrich BHC 12 Monkeys Köln Robin John BHC Sand Devils Minden Tim Krauth BHC 12 Monkeys Köln Lennart Liebeck BHC Beach & da Gang Münster Oliver Middell BHC 12 Monkeys Köln Stefan Mollath BHC Beach & da Gang Münster Lauro Pichiri BHC Beach & da Gang Münster Matthew Wollin BHC 12 Monkeys Köln Lars Zelser BHC Beach & da Gang Münster Tobias Zeyen BHC 12 Monkeys Köln

Offizielle: Bundestrainer Marten Franke, Co-Trainer Erik Gülzow, Physiotherapeutin Christina Stracke, DHB-Beachhandball-Koordinator Jens Pfänder