Köln und Hertha buhlen vergeblich: Sturmtalent Kastanaras verlängert beim VfB

"Der Wille zu gewinnen muss die Angst vor dem Verlieren besiegen", fordert Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo nach neun sieglosen Partien. Derweil bindet der VfB ein Sturmtalent.

Die beiden Partien gegen Bochum (1:1) und in Hoffenheim (1:2) hätten zwar Spuren hinterlassen, erklärt der Chefcaoch. Aber die Mannschaft habe die späten Gegentreffer, die zu den frustrierenden Ergebnissen und Punktverlusten führten, weitgehend weggesteckt. Wie so oft sei es auch diesmal darum gegangen, zum Beginn der Trainingswoche "aufbauende Worte zu finden, um eine gewisse Lockerheit reinzubringen". Danach habe man "extrem viel und intensiv gearbeitet, viele Meter gemacht".

Mit Blick auf den Samstag und die Partie gegen Gladbach sei, so der 44-Jährige weiter, jetzt gefragt, "die Emotionalität wieder in den Vordergrund zu rücken". Hierbei sei es besonders wichtig, den Faktor Angst zu unterdrücken: "Der Wille zu gewinnen muss die Angst vor dem Verlieren übertreffen."

Kastanaras verlängert bis 2025

Ungeachtet des sich zuspitzenden Abstiegskampfs basteln die Schwaben auch am Kader für die neue Saison. Einen festen Platz bei den Profis soll VfB-Nachwuchs-As Thomas Kastanaras bekommen. Der gebürtige Stuttgarter, der in der U-19-Bundesliga die Torschützenliste anführt, unterzeichnete einen Dreijahresvertrag.

Ich bin seit der U 9 Cannstatter, Stuttgart ist meine Heimatstadt und der VfB mein Herzensverein. Es war immer mein Traum, hier zu spielen und den Schritt zu den Profis zu schaffen. Thomas Kastanaras

Der 19-Jährige Juniorennationalspieler Griechenlands wurde zuletzt auch vom 1. FC Köln und von Hertha BSC umworben, entschied sich aber jetzt in seiner Heimatstadt zu bleiben. "Ich freue mich sehr, dass mein Weg beim VfB weitergeht", sagt der Jungprofi. "Ich bin seit der U 9 Cannstatter, Stuttgart ist meine Heimatstadt und der VfB mein Herzensverein. Es war immer mein Traum, hier zu spielen und den Schritt zu den Profis zu schaffen."

Mislintat lobt: "Beharrlich und konsequent"

Und auch Sven Mislintat ist zufrieden, den Jungstar nicht an die Konkurrenz verloren zu haben. "Mit Thomas binden wir ein echtes VfB-Eigengewächs langfristig an uns", so der Sportdirektor. "Er hat seinen Weg in unserem Nachwuchsbereich beharrlich und konsequent verfolgt und zeigt konstant gute Leistungen."