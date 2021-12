Köln und die Frage nach der Besetzung im Tor

Auch die eher stille Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr birgt Diskussionen, das war im Fußball immer so und es wird sich auch nicht ändern. In Köln stellt sich den Fans die Frage nach der Besetzung im Tor.

Wenn Trainer Steffen Baumgart am 2. Januar zum Trainingsauftakt bittet, wird Timo Horn aller Voraussicht nach wieder auf dem Rasen stehen. Seine Knieverletzung (Außenbandverletzung) dürfte der 28-Jährige bis dahin endgültig auskuriert haben. Ob die Genesung gleichbedeutend ist mit einer sofortigen Rückkehr ins Tor am 18. Spieltag, ist allerdings längst nicht gesichert. Denn Marvin Schwäbe (26) zeigte keinerlei Anpassungsprobleme in der Bundesliga, der vom dänischen Meister Bröndby IF nach Köln gewechselte Keeper überzeugte und bekannte nach dem letzten Hinrundenspiel gegen den VfB Stuttgart: "Natürlich möchte ich im Tor bleiben."

Der Trainer ist noch in der Findungsphase. "Marvin hat es sehr gut gemacht, ich bin gezwungen, zu überlegen", so Baumgart, der Schwäbe nie als reine Nummer zwei gesehen hat, sondern immer als Horns Herausforderer. Es gibt Zahlen, die für Schwäbe sprechen. Zweimal gelang es dem FC in dieser Spielzeit, in Pflichtspielen die Null zu halten, beide Male gegen den VfB Stuttgart. Einmal im Pokal (2:0), einmal in der Meisterschaft (1:0) - in beiden Spielen stand Schwäbe im Tor.

Dessen kicker-Notenschnitt von 2,7 ist geringfügig besser als der von Horn, der eine 2,92 aufweist. Für Schwäbe stehen allerdings in der Liga nur fünf Spiele zu Buche, für Horn 12. Der Herausforderer hielt prozentual mehr Bälle, die aufs Tor kamen (68,4% vs. 61,8%), wies mehr Ballkontakte auf (40,8 Pässe vs. 31,8 Pässe pro Spiel), allerdings spielte Horn Bälle (31,9 Meter zu 27,2) um durchschnittlich knapp vier Meter weiter als der Kollege, beide wiesen dabei eine Passgenauigkeit von rund 90 Prozent in der eigenen Hälfte auf.

Abseits der Statistiken profitierte Schwäbe auch von der Leistungssteigerung des gesamten Teams in der Endphase der Hinrunde. Und Horn wiederum präsentierte sich vorher nicht so schlecht, wie ihn einige Kritiker sehen. Darüber hinaus spielt er eine wichtige Rolle in der Team-Hierarchie, untermauerte seine enge Bindung zur Mannschaft auch mit Reisen zu allen Spielen während der Verletzungspause. "Ich habe den Anspruch, die Nummer eins zu bleiben", sagt der gebürtige Kölner. Entscheiden wird der Trainer. Und egal, wie diese Entscheidung aussehen wird - die Diskussionen gehen weiter.