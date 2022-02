Köln stellt erneut Eilantrag und strebt höhere Auslastung an

Die Zuschauer kehren in die Stadien zurück. Den Vereinen reichen die aktuellen Bestimmungen allerdings längst nicht. Der 1. FC Köln strebt eine Auslastung von mindestens 50 Prozent an.

Der 1. FC Köln teilte am Freitag mit, dass der Klub beim Oberverwaltungsgericht Münster "einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung (Eilverfahren)" gestellt habe. "Wir haben im Rahmen der Lockerung der Regelung auf 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hervorgehoben, dass es für uns der Ausgangspunkt einer dynamischen Entwicklung sein sollte", begründet der Verein. "Vor dem Hintergrund zahlreicher Expertenstimmen der vergangenen Tage, dass eine Überlastung der Intensivstationen nicht zu erwarten ist und vielfältiger Lockerungsmaßnahmen in anderen Lebensbereichen sowie in vielen anderen Ligen in Europa, setzen wir uns auch für weitere Lockerungen für das nächste Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt ein."

Ausdrücklich begrüße man die Regelungen der Coronaschutzverordnung hinsichtlich der Karnevalsaktivitäten in der Stadt, die größere Menschenmengen erlaube. "Vor diesem Hintergrund plädieren wir ebenfalls für die Chance, das RheinEnergieStadion mit mindestens 50 Prozent Zuschauerinnen und Zuschauern auszulasten."

Zuletzt kippte ein Gericht in Niedersachsen schon die dort geltende Begrenzung auf 500 Zuschauer. In der Bundesliga sind am 22. Spieltag bei der Partie zwischen Leipzig und Köln die meisten Zuschauer zugelassen. 15.000 Fans dürfen in Sachsen ins Stadion.