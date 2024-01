Köln stellt Co-Trainer und Torwarttrainer frei - Diehl trainiert bei Profis

Auch ohne Spielbetrieb schreibt der 1. FC Köln weiter Schlagzeilen. Nach der Trennung von Steffen Baumgart geht auch dessen Co-Trainer René Wagner. Mit Talent Justin Diehl wiederum wurden Differenzen ausgeräumt.

Das erste Training des Jahres leitete wie erwartet André Pawlak gemeinsam mit Kevin McKenna. Die beiden Co-Trainer sollen auch unter einem neuen Chefcoach bleiben, wie auch immer dieser heißen mag. Das bestätigte Sport-Geschäftsführer Christian Keller am Dienstag: "Das ist nicht verhandelbar."

Zwei andere Mitarbeiter des Stabs von Steffen Baumgart hingegen werden den Effzeh verlassen: Co-Trainer René Wagner und Torwarttrainer Uwe Gospodarek wurden vom Tabellenvorletzten freigestellt. "René Wagner hat eine hohe Loyalität zum 1. FC Köln, aber einen Tick mehr zu Steffen Baumgart", sagte Keller. "Er würde daher mit ihm gehen, falls er ein neues Engagement bekommt."

Diehl und Potocnik mischen mit

Der 51-Jährige, der schon in den USA tätig war, war gemeinsam mit Baumgart 2021 vom SC Paderborn zu den Kölnern gekommen. Gospodarek, 71-maliger Bundesliga-Torwart, hatte im selben Jahr seine Arbeit begonnen. Vorerst soll Eberhard Trautner, aktuell Torwarttrainer der U 21, Gospodareks Aufgabe übernehmen.

Auch auf den bei Baumgart in Ungnade gefallenen Justin Diehl kam Keller zu Wort. "Wir haben mit ihm und seiner Familie gesprochen und ein paar Sachen ausgeräumt", sagte der 47-Jährige. Diehl, der als Top-Talent gilt und nach der Transfersperre eine Rolle bei den Kölner Profis einnehmen könnte, nahm am ersten Mannschaftstraining des Jahres teil. Wie übrigens auch Jaka Cuber Potocnik, um den es in der Transfersperre ja überhaupt geht.