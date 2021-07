Köln sagt Holland-Reise ab - und sucht neuen Testspielgegner

Am Sonntagmorgen erklärte Steffen Baumgart das Trainingslager in Donaueschingen offiziell für beendet, erst am Mittwoch wird er seine Spieler wiedersehen. Die Pause passt den Kölner Spielern.

Kann mit seinem Team nicht in die Niederlande fahren: Köln-Coach Steffen Baumgart. imago images/Herbert Bucco