Köln muss weitere Wochen ohne Uth auskommen

Mark Uth (30) wird für Bundesligist 1. FC Köln wohl frühestens Mitte September wieder spielen können. Der Offensivspieler wurde operiert.

Kölns Sportchef Christian Keller hat am Dienstag schlechte Nachrichten verkündet: Offensivspieler Mark Uth ist auch in den kommenden Wochen keine Option für Trainer Steffen Baumgart. Der 30-Jährige fehlt weiterhin, mindestens drei Wochen lang.

"Wir wissen jetzt, woran es liegt, woher die Schambein-Problematik kommt. Das soll zeitnah behoben werden. Es wird einen kleinen operativen Eingriff geben", sagte Keller. Uth hatte sich die Verletzung Ende Juli beim Pokal-Aus im Elfmeterschießen in Regensburg zugezogen.

Immerhin stehen Coach Baumgart ansonsten wohl alle Profis für das Play-off-Rückspiel um den Einzug in die Conference-League-Gruppenphase in Ungarn bei Fehervar am Donnerstag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) zur Verfügung. Nach dem 1:2 im Hinspiel ist der aktuelle Bundesliga-Achte in der Bringschuld.