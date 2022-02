Köln muss gegen Freiburg auf Baumgart verzichten

Das wiegt schwer: Steffen Baumgart (50) wird seiner Mannschaft am kommenden Samstag im Heimspiel gegen den SC Freiburg fehlen. Am Mittwochmorgen wurde der Trainer der "Geißböcke" positiv auf das Coronavirus getestet.

"Ich habe mich nicht so gut gefühlt und zu Hause direkt einen Schnelltest gemacht. Der ist positiv ausgefallen", so Baumgart auf der Homepage des Klubs. Noch am Dienstag war er - dreifach geimpft und ohne weitere Symptome - bei der täglichen Testung negativ getestet worden. Baumgart begab sich am Mittwoch sofort in Quarantäne, wartet nun auf das Ergebnis des PCR-Tests.

Bei bestätigtem Befund wird die Pause wirksam, André Pawlak wird dann die Funktion als Chef-Trainer an der Seitenlinie für Baumgart übernehmen. "Jeder weiß, wie sehr ich mich auf jedes Spiel freue. Deshalb ist es sehr schade, dass ich das Spiel gegen Freiburg verpasse. Aber unsere Mannschaft ist bei André und meinem Trainerteam in besten Händen", so Baumgart auf "fc.de".