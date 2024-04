Köln, Mainz, Bochum: Wer rettet sich auf Rang 15?

Der 28. Spieltag brachte im Keller zwei direkte Duelle, der große Verlierer heißt Darmstadt. Doch wer rettet sich auf Rang 15?

Jubel in Mainz (l.) und beim 1. FC Köln, Enttäuschung beim VfL Bochum. imago images

Nach dem desaströsen 0:4 beim 1. FSV Mainz 05 scheint der Zug für Darmstadt 98 Richtung Klassenerhalt abgefahren zu sein. Bei neun Punkten Rückstand auf den Relegationsrang und gar deren zwölf auf das rettende Ufer stehen die Lilien vor einer direkten Rückkehr in die 2. Liga.

Die Rheinhessen dagegen schöpfen im Ringen um den Klassenerhalt neue Hoffnung. Denn durch den Sieg gegen Darmstadt ist Rang 15 sechs Spieltage vor Schluss nur noch drei Punkte entfernt.

Auf dem letzten Nicht-Abstiegsplatz liegt weiterhin der VfL Bochum. Allerdings verpasste der Revierklub am Samstag auf dramatische Weise einen wohl vorentscheidenden Befreiungsschlag. Bis in die Nachspielzeit führte die Elf von Trainer Thomas Letsch beim 1. FC Köln mit 1:0, gab dann aber binnen wenigen Sekunden den Sieg noch aus der Hand. Am Ende jubelten die Geißböcke über einen eminent wichtigen 2:1-Sieg.

Durch den Dreier bleibt der FC nicht nur Mainz, das den Relegationsrang belegt, auf den Fersen. Und auch das rettende Ufer ist bei nun nur noch vier Punkten Rückstand wieder in Sichtweite.

Was denkst du: Welcher der drei Klubs rettet sich auf Rang 15? Stimme hier bei unserem "Wir wollen's wissen" ab:

