Köln macht Waldschmidt-Leihe perfekt: "Hier haben alle Bock"

Der 1. FC Köln hat sich die Dienste von Nationalspieler Luca Waldschmidt gesichert. Der Angreifer kommt auf Leihbasis aus Wolfsburg und zeigt sich voller Vorfreude.

Will in Köln wieder häufiger spielen: Luca Waldschmidt. IMAGO/regios24

Seit Ende Mai steht fest, dass der 1. FC Köln in diesem Sommer doch Spieler verpflichten darf - nun steht bereits der dritte Neuzugang fest: Nach Leart Paqarada (FC St. Pauli), dessen Verpflichtung bereits vor Monaten eingefädelt worden war, und Torwart Jonas Nickisch (RB Leipzig) wechselt auch Luca Waldschmidt zum FC.

Der siebenmalige A-Nationalspieler (zwei Tore) kommt, wie vom kicker am Sonntag exklusiv angekündigt, für ein Jahr auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg. Von einer kolportierten Kaufoption, mit der sie Waldschmidt für weitere drei Jahre binden könnten, ist in der FC-Mitteilung keine Rede. Beim VfL steht Waldschmidt noch bis 2025 unter Vertrag.

"Die Stimmung, die hier von den Fans ausgeht, ist ganz besonders"

"Ich freue mich sehr auf den Klub, den Trainer, meine neuen Mitspieler, die Fans und auf das Stadion", wird der flexible Stürmer am Dienstag von seinem neuen Klub zitiert. "Ich durfte schon einige Male hier spielen und weiß daher, welche Kräfte diese Atmosphäre hier auslösen kann. Die Stimmung, die hier von den Fans ausgeht, ist ganz besonders. Jetzt möchte ich das so oft wie möglich im FC-Trikot erleben und dabei erfolgreich sein. Ich spüre, dass hier alle Bock haben, viel Energie ausstrahlen und richtig was vorhaben."

Für die Wolfsburger hatte sich die Investition von zwölf Millionen Euro, für die Waldschmidt 2021 nach einem Jahr bei Benfica Lissabon in die Bundesliga zurückkehrte, nur bedingt ausgezahlt. Nach einer durchwachsenen ersten Saison mit nur 14 Einsätzen (neun davon in der Startelf, ein Tor, zwei Assists, kicker-Notenschnitt 4,5) wollte der Ex-Freiburger unter Trainer Niko Kovac durchstarten - kam aber über eine Jokerrolle nicht hinaus: 14 seiner 18 Bundesligaspiele absolvierte Waldschmidt 2022/23 als Einwechselspieler, wobei er immerhin viermal traf (kein Assist, kicker-Notenschnitt 4,86).

"Wir standen schon seit geraumer Zeit mit Luca in Kontakt"

Innerhalb der Mannschaft und der Klubführung genoss Waldschmidt gleichwohl eine enorme Wertschätzung, weil er sich nie hängen ließ. Nun hofft er seine Karriere unter FC-Trainer Steffen Baumgart wieder in Schwung zu bringen, dem das schon bei vielen anderen Spielen gelungen ist.

"Wir standen schon seit geraumer Zeit mit Luca in Kontakt und freuen uns sehr, dass wir ihn nun für den FC gewinnen konnten", sagt Geschäftsführer Christian Keller. "Luca besitzt alle erforderlichen Fähigkeiten, um unserem Spiel im letzten Drittel noch mehr Lösungsqualität und Torgefahr zu geben. Darüber hinaus sind wir überzeugt, dass er unsere Mannschaft auch als Persönlichkeit bereichern wird. Mein besonderer Dank geht an den VfL Wolfsburg für die offene, konstruktive Zusammenarbeit zur Ermöglichung der Leihe."