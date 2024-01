Köln leiht Wamser von der Eintracht aus

Der 1. FC Köln hat sich die Dienste von Carlotta Wamser gesichert. Der FC freut sich über eine "talentierte und entwicklungsfähige Offensivspielerin".

Bringt sogar Champions-League-Erfahrung mit an den Rhein: Carlotta Wamser. IMAGO/Norina Toenges

Die FC-Frauen haben Wamser auf Leihbasis von Eintracht Frankfurt verpflichtet. Die 20-Jährige wird bis Juni von den Hessinnen ausgeliehen. "Carlotta Wamser ist eine sehr talentierte und entwicklungsfähige Offensivspielerin. Sie besitzt eine dynamische Spielweise, hat einen guten Zug zum Tor, einen starken Torabschluss und Stärken im Eins-gegen-eins", begründet Nicole Bender-Rummler, Bereichsleiterin Frauen- und Mädchenfußball, den Deal mit der Eintracht.

Wamser debütierte bei der SGS Essen in der Bundesliga und wechselte 2022 nach Frankfurt. Dort kam sie seitdem in 35 Pflichtspielen zum Einsatz - zu wenig nach dem Geschmack der 20-Jährigen.

Wamser hofft auf mehr Spielzeit

"Ich freue mich auf ein neues Abenteuer in Köln und bin dem FC und der Eintracht dankbar, dass es mit der Leihe geklappt hat. Mein persönliches Ziel ist es, mich durch mehr Spielzeit weiterzuentwickeln und meiner neuen Mannschaft mit guten Leistungen zu helfen", erklärt Wamser ihren Wechsel.

Sie ist ein vielversprechendes Talent und gewann mit der der U-17-Nationalmannschaft die Europameisterschaft 2019 und wurde bei dem Turnier in das All-Star-Team gewählt. Außerdem gewann sie die Fritz-Walter-Medaille in Bronze und Silber.

Zum Auftakt gleich gegen die Eintracht

Das erste Pflichtspiel in der Liga könnte dann gleich interessant werden. Denn Köln trifft am Sonntag, den 28. Januar in Frankfurt auf die Eintracht. Ob Coach Daniel Weber den Neuzugang gleich gegen die alten Kolleginnen aufs Feld schickt?