Köln leiht Frankfurts Wamser aus

Verstärkung für den 1. FC Köln: Carlotta Wamser kommt per Leihe bis Saisonende an den Rhein. Die 20 Jahre alte Offensivspielerin spielte bisher für Eintracht Frankfurt, wo sie in der laufenden Saison neunmal in der Bundesliga und zweimal in der Champions League als Joker zum Einsatz kam. Sie bringt die Erfahrung aus 70 Bundesliga-Spielen (neun Toren) mit zum aktuellen Tabellen-Neunten.