Köln leiht Bayern-Talent Arrey-Mbi aus: Kimmichs "Biest" soll sich entwickeln

Der 1. FC Köln ist bei der Suche nach einem Perspektivspieler für die Innenverteidigung fündig geworden. Bright Akwo Arrey-Mbi (18) vom FC Bayern München kommt für 18 Monate ans Geißbockheim.

Will in Köln durchstarten: Bright Akwo Arrey-Mbi. Getty Images

Eine moderate Leihgebühr - über die Stillschweigen vereinbart wurde - wird in Zukunft nach kicker-Informationen verrechnet mit Einsätzen. Im Klartext: Je mehr Spielzeit der Kapitän der deutschen U 19 erhält, desto preiswerter wird er. Ein gern genommenes Agreement für junge Spieler, die in der Ferne ihre Ausbildung genießen sollen. Den im Sommer auslaufenden Vertrag Arrey-Mbis verlängerten die Bayern vor dem Deal. Das zeigt die Wertschätzung für den Spieler.

Der im rheinischen Kaarst geborene Arrey-Mbi ist Linksfuß und 1,87 Meter groß, er spielte zuletzt im Regionalliga-Team des Rekordmeisters, kam dort auf 17 Startelf-Einsätze. Er verpasste einige Spiele, weil er zum Training der Profis hochgezogen wurde, in deren Kader er beim 1:2 gegen Mönchengladbach stand. Bereits als 17-Jähriger absolvierte der Abwehrspieler, der auch links in der Viererkette eingesetzt werden kann, 15 Einsätze für Bayern II, damals noch in der 3. Liga. Im Dezember 2020 debütierte er in der Champions League, als er beim 1:1 in Madrid gegen Atletico in der Startelf stand (kicker-Note 5).

Seniorenerfahrung besitzt das Talent also durchaus. Schon mit 16 Jahren nominierte ihn der damalige Bayern-Trainer Hansi Flick für das Winter-Trainingscamp der Profis, bei dem er durchaus positiv auffiel. Nationalspieler Joshua Kimmich lobte ihn seinerzeit: "Bright ist schon ein Biest, er hat mich überrascht." Diese Entwicklung soll er nun in Köln fortsetzen.