Köln kommt für Musiala zu früh

Der 27. Mai wird Jamal Musiala unvergessen bleiben: Mit seinem Tor zum 2:1 in der 89. Minute sicherte er dem FC Bayern am letzten Spieltag beim 1. FC Köln die Deutsche Meisterschaft. Beim Wiedersehen am Freitag, fast genau ein halbes Jahr später, wird der Nationalspieler aller Voraussicht nach fehlen.

Beim 2:1 gegen Galatasaray Istanbul zog sich der 20-Jährige kürzlich einen kleinen Faserriss zu, wodurch er auch die beiden Länderspiele gegen die Türkei (2:3) und in Österreich verpasst.

Bayern will kein Risiko eingehen

Zwar befindet sich Musiala daheim an der Säbener Straße wieder im Lauftraining, die Partie beim 1. FC Köln am Freitagabend dürfte aber zu früh für ihn kommen, die Münchner werden bei ihrem Zehner kein Risiko eingehen. Vielleicht fünf Tage später gegen den FC Kopenhagen, spätestens aber am 2. Dezember im Heimspiel gegen Union Berlin soll Musiala wieder zur Verfügung stehen.

Trainer Thomas Tuchel wird am Donnerstag eine Bestandsaufnahme machen, in welcher Verfassung seine Nationalspieler aus der ganzen Welt zurückgekommen sind. Sein Problem: Spieler wie Min-jae Kim oder Dayot Upamecano bräuchten eine Pause, die er ihnen mangels Personal nicht geben kann.

Bittere Situation für Buchmann

Besonders bitter ist diese Situation für Tarek Buchmann. Der 18-Jährige gilt als großes Talent in der Innenverteidigung und hätte in dieser Personalkonstellation - Matthijs de Ligt fehlt verletzt - ganz sicher seine ersten Bewährungschancen in der Bundesliga erhalten - so wie bereits Aleksandar Pavlovic und Frans Krätzig. Nicht umsonst erhielt er vor der Saison einen Profivertrag bis 2026. Doch Buchmann ist vom Verletzungspech verfolgt.

Podcast Italiens Entscheidungsspiel: Verpasst der Titelverteidiger die EM? Für Italien geht es am Montagabend um die direkte EM-Teilnahme. Manuel Neuer denkt derweil an einen neuen Vertrag - und ein Premier-League-Profi hat seltsame Essgewohnheiten. alle Folgen

Aktuell erholt er sich von einer Operation am Oberschenkelsehnenansatz, bei der die Struktur fixiert wurde, nachdem er sich an identischer Stelle zweimal einen Abriss zugezogen hatte. Die Fäden sind mittlerweile gezogen, doch Buchmann wird frühestens im Februar zurückkehren und dann zwar vermutlich bei den Profis trainieren, sich aber über die 2. Mannschaft für mehr empfehlen müssen. Läuft es richtig gut, könnte Buchmann noch in dieser Saison sein Bundesligadebüt feiern, allerdings dann wohl schon mit Blick auf eine sinnvolle Leihe im kommenden Sommer, um andernorts hochklassig Spielpraxis zu sammeln. Den weiteren Weg Buchmanns werden vorerst Gesundheit und Fitness bestimmen.