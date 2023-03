Köln II schlägt Ahlen bei Kaya-Debüt verdient - Drei Absagen

Am Freitag öffnete der 26. Spieltag der Regionalliga West mit einer Partie seine Pforten: Köln II sicherte sich gegen Ahlen wichtige drei Punkte im Abstiegskampf. Samstags ist Primus Preußen Münster zu Gast in Rödinghausen, der Wuppertaler SV spielt in Lippstadt.

Der 1. FC Köln II gewann am Freitagabend das Kellerduell gegen RW Ahlen verdient. IMAGO/Otto Krschak