Kaya-Debüt misslingt: Harmlose Ahlener verlieren Kellerduell in Köln

Der 1. FC Köln II sorgte zum Start des 26. Spieltag für ein misslungenes Debüt von Markus Kaya bei Rot Weiss Ahlen, das sich auch nach dem Trainerwechsel über 90 Minuten ideenlos und erschreckend harmlos präsentierte.

Ein später Elfmeter kostete vergangenes Wochenende dem 1. FC Köln II drei Zähler in Wuppertal. Die Leistung seiner Mannschaft gefiel Mark Zimmermann trotzdem, weshalb er wenig Grund für Veränderungen sah. Dennoch musste er zweimal wechseln. Für die nicht im Kader stehenden Schwirten und Breuer rückten Limnios und Strauch in die erste Elf.

Unter neuer Führung ging Rot Weiss Ahlen ins richtungsweisende Kellerduell. Neu-Coach Markus Kaya veränderte bei seinem Debüt die Startelf zur 1:2-Pleite in Straelen auf gleich vier Positionen. Brüseke rotierte für Brinkmann zwischen die Pfosten. Zudem kamen Skoda, Tuma und Dej für Kahlert, Ubabuike und Twardzik ins Team.

Bezahlt sollten sich die Umstellungen jedoch nur bei den Gastgebern machen. Nach verhaltenem Beginn gingen die Kölner nach einer Viertelstunde in Führung. Auf rechts wurde Limnios gut in Szene gesetzt, seine Flanke landete am zweiten Pfosten bei Nottbeck, der Brüseke mit dem Kopf keine Abwehrmöglichkeit ließ. Der Effzeh blieb auch anschließend spielbestimmend, ließ Ball und Gegner laufen, ohne jedoch erstmal für weitere Glanzmomente zu sorgen. Mehr war gegen harmlose und teils sehr passive Gäste, die in den ersten 45 Minuten keine einzige Torchance verbuchten, aber auch nicht unbedingt nötig. In der Schlussminute schlugen effiziente Kölner zum zweiten Mal zu. Mittelstädt wurde steil bedient und legte den Ball aus halbrechter Position links an Brüseke vorbei ins lange Eck zur mehr als verdienten 2:0-Halbzeitführung.

RWA-Trainer Kaya nahm zur Pause einen Wechsel vor. Temin kam für Klann und sollte für mehr Stabilität im Zentrum sorgen. Aber auch dieser Kniff half nichts. Köln blieb das gefährlichere Team. Zwar waren die Gäste im zweiten Durchgang bemühter. Ahlen blieb in der gegnerischen Hälfte aber weiterhin meist blass. Mehr als zwei, drei harmlose Distanzschüsse, die meilenweit übers Kölner Tor segelten, standen bis zur Stundenmarke nicht in der Statistik. Der erste tatsächlich Schuss aufs Kölner Tor - erneut aus der Ferne - resultierte aus der 80. Minute und landete sicher in den Armen von Roloff. Kurz darauf sorgten zwei RWA-Ecken für ein wenig Torgefahr. Mehr gab es jedoch über Ahlener Offensivaktionen nicht zu berichten. Köln verpasste es bei unsauberen Kontern mehrmals zu erhöhen. In der Schlussminute sorgte Schlax mit einem verwandelten Foulelfmeter dann aber doch noch für das 3:0. Danach war Schluss. Während bei Ahlen der Trainerwechsel verpuffte, ist die U 21 des 1. FC Köln um drei Punkte im Abstiegskampf reicher und springt zumindest vorübergehend erstmals seit dem 19. Spieltag aus der Gefahrenzone.

Die jungen Geißböcke können kommende Woche beim nächsten Kellerduell im Lohrheidestadion gegen die SG Wattenscheid einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt machen. RWA hofft im heimischen Wersestadion gegen den SV Lippstadt auf die Trendwende.