Konter, Abpraller, Strahl und Joker: Seriensieger Wolfsburg siegt locker in Köln

Achtmal in Folge ging der DFB-Pokal bereits an die Spielerinnen des VfL Wolfsburg, die sich im diesjährigen Viertelfinale ohne Mühe mit 4:0 gegen den 1. FC Köln durchsetzten.

Die Frauen des 1. FC Köln surfen sportlich aktuell nicht gerade auf der Euphorie-Welle. Aber zum Wochenstart beflügelte die Kölnerinnen eine Ankündigung neben dem Platz: So kündigte der Verein an, im April im Rhein-Energiestadion ein Zuschauerrekord in der Frauen-Bundesliga brechen zu wollen. Mit dieser Nachricht im Rücken ging es ab ins DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den VfL Wolfsburg, der in diesem Wettbewerb seit sagenumwobenen 42 Spielen in Serie ungeschlagen war.

Und das Team von Tommy Stroot zeigte sofort an, dass diese Form nicht von ungefähr kommt. Janssen und Oberdorf standen beim VfL nach überstandener Krankheit wieder in der Startelf und trugen ihrerseits zum dominanten Auftreten des deutschen Meisters bei. Zwar fehlten in der Anfangsviertelstunde noch die ganz zwingenden Chancen, allerdings nahm der Druck der Wöfinnen von Minute zu Minute zu - ehe die FC-Frauen schließlich darunter zusammenbrachen. Pajor verwertete einen schnellen Gegenstoß zum verdienten 1:0 (24.).

In der Folge hatten die Gästinnen dann gleich mehrfach die Gelegenheit, den Spielstand zu erhöhen. Die Ex-Wolfsburgerin Klett zwischen den Pfosten der Glass-Elf avancierte rasch zur besten Akteurin auf dem Rasen. Doch sowohl gegen Huth (26.) als auch gegen Pajor (32.) hatte die Torhüterin das bessere Ende für sich. Kurz vor der Pause - ausgerechnet nachdem sich Köln selbst auch mal nach vorne gewagt hatte - legte VfL-Kapitänin Huth den zweiten Treffer nach (42.).

Es bleibt ein Spiel auf ein Tor

Nach der Pause blieb es das erwartete Bild. Der Champions-League-Viertelfinalist (am 17. März steigt das Hinspiel in Paris) dominierte nach Belieben, Köln wusste zwischenzeitlich gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Nachdem ein Traumtor aus der Distanz durch Innenverteidigerin Hegering die Vorentscheidung besorgt hatte (66.), klärte erst Klett herausragend gegen Oberdorf (67.), ehe wenig später die Latte ein FC-Eigentor verhinderte (69.).

Das einzige, was die Angriffsbemühungen der Wolfsburgerinnen unterband, waren Unterbrechungen zwecks Auswechslungen auf beiden Seiten. Den weiterhin bemühten, aber harmlosen FC-Frauen war kein Ehrentreffer mehr vergönnt. Stattdessen setzte die eingewechselte Brand mit ihrem Treffer zum 4:0 den Schlusspunkt in einer einseitigen Pokal-Partie.

Für die Kölnerinnen geht es am kommenden Sonntag (13 Uhr) in der Frauen-Bundesliga weiter mit dem Derby gegen Leverkusen - ebenfalls vor heimischer Kulisse. Die Wölfinnen haben am Samstag (13 Uhr) Hoffenheim zu Gast.