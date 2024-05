Nach dem Eckball faustet Rönnow den Ball aus dem Strafraum und setzt so Aaronson in Szene, der sich den Ball an Schmitz vorbeilegt und dann viel freies Feld vor sich gehabt hätte. Der Kölner Rechtsverteidiger kommt einen Schritt zu spät und bringt den Gegenspieler so zu Fall. Es ist zudem die fünfte Gelbe Karte für Schmitz, der damit in Heidenheim am 34. Spieltag fehlen wird.