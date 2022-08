Schalker VAR-Pech: Aufsteiger verliert zum Auftakt in Köln

Die Bundesliga-Rückkehr von Schalke 04 ist denkbar unglücklich verlaufen: Beim Auftaktspiel gegen den 1. FC Köln verloren die Schalker, bekamen einen Treffer aberkannt und erhielten nachträglich einen frühen Platzverweis.

Die Nichtberücksichtigung von Modeste, der wegen seines bevorstehenden Wechsels zu Borussia Dortmund nicht im Kader stand, war nicht die einzige Änderung, die FC-Trainer Steffen Baumgart im Vergleich zum 3:4 im Elfmeterschießen gegen Jahn Regensburg vornahm: Schwäbe rückte wieder anstelle von Horn ins Tor, Kilian ersetzte den angeschlagenen Hübers in der Innenverteidigung. Hector begann anstelle von Pedersen (Bank) und in der Offensive ersetzten Schindler, Thielmann und Dietz den verletzten Uth, Adamyan (Bank) und Modeste.

Schalke-Trainer Frank Kramer änderte im Vergleich zum 5:0 gegen den Bremer SV im DFB-Pokal nichts und schickte dieselbe Elf aufs Feld.

Zalazars früher Treffer zählt nicht

Diese Schalker Elf legte mutig los und setzte den FC in den ersten Gelsenkirchner Bundesliga-Minuten seit 442 Tagen ordentlich unter Druck. Erste Abschlüsse gingen auf das Konto von Kral (1.) und Zalazar (2.), die es aus der Distanz probierten. Köln sortierte sich nach den Anfangsminuten, kam auch zu ersten Offensivaktionen, wurde dann aber von Zalazar zumindest für einen kurzen Moment geschockt.

Der Schalker Offensivakteur bekam den Ball im Rückraum nach einem abgewehrten Freistoß und drosch ihn ins rechte Kreuzeck (10.). Schalke jubelte - allerdings nur kurz, denn Yoshida stand beim Abschluss im Abseits. Schiedsrichter Robert Schröder (Hannover) entschied nach dem Studium der Bilder auf eine aktive Rolle des Schalker Kapitäns, weswegen das Tor nicht zählte.

Drexler sieht Rot - Kilian trifft nach der Pause

In der Folge wurden die Kölner stärker. Das war einerseits abzulesen an den Chancen - Chabot verpasste die Führung nach einer Ecke um Zentimeter (17.) und Dietz setzte einen Kopfball in aussichtsreicher Position zu zentral (25.). Andererseits folgte die nächste bittere VAR-Entscheidung aus Sicht der Gäste: Nachdem sich Schiedsrichter Schröder einen Zweikampf zwischen Drexler und Hector noch einmal angesehen hatte, entschied er auf Platzverweis für Drexler (35.). Der Schalker trat den Kölner Kapitän von hinten in die Wade.

Die Rote Karte verlagerte das Übergewicht deutlich in Richtung der Kölner, die vor der Pause die Führung durch Ljubicic noch verpassten (37.). Nach dem Seitenwechsel jedoch machten die Hausherren kurzen Prozess: Kilian war bei einer Ecke aufgerückt, bekam einen Querpass von Hector, rutschte ein und traf zum 1:0 (49.).

Bülters Treffer bringt nur kurz Spannung

Die Überlegenheit des FC war nun deutlich - die Schalker waren vornehmlich mit Defensivaufgaben beschäftigt. Dennoch benötigte es ein weiteres Mal den VAR, um das zweite Tor amtlich zu machen: Der Treffer von Kainz wurde zunächst zurückgepfiffen. Da dem Treffer jedoch weder ein Foulspiel noch eine Abseitsposition vorausging, zählte er letztlich (62.).

Kurz wurde es noch einmal spannend, als der eingewechselte Bülter per Kopf zum Anschluss traf (76.), doch weil es ihm Ljubicic wenig später gleichtat und ebenfalls einen Kopfball in die Maschen setzte, konnte Schalke die Auftaktniederlage nicht mehr verhindern und startete unglücklich in die neue Saison.

Die Domstädter gastieren am Samstag bei RB Leipzig (15.30 Uhr). Schalke bekommt es am Samstagabend mit Borussia Mönchengladbach zu tun (18.30 Uhr).