Muntere Kölner siegen im letzten Test deutlich

Im letzten Testspiel vor dem Saisonstart im DFB-Pokal gewann der 1. FC Köln in Troisdorf verdient gegen den niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen mit 5:0.

Im Vergleich zum Härtetest gegen den italienischen Meister AC Mailand (1:2) eine knappe Woche zuvor änderte Steffen Baumgart seine Startelf auf vier Positionen: Statt Schwäbe, Kainz, Uth und Ljubicic begannen Horn, Thielmann, Duda und Maina.

Duda vom Punkt, Maina staubt ab

Köln hatte von Beginn an mehr vom Spiel und agierte durchaus variabel mit Tempo und Zug zum Tor. Nachdem Modeste NEC-Keeper Branderhorst in der 17. Minute zu einer Flugparade zwang, war es wenig später soweit: Nach einem Tritt gegen Adamyan im Strafraum gab es Elfmeter, den Duda souverän verwandelte (22.).

Trotz einer gefährlichen Aktion für Nijmegen nach einer Standardsituation, Kramer verpasste knapp (27.), blieb insgesamt der FC am Drücker. Folgerichtig gelang den Domstädtern noch vor der Pause das verdiente 2:0: Maina traf nach einer Flanke von Schmitz und anschließend wunderbarer Volleyweiterleitung von Thielmann zum Halbzeitstand.

Joker Lemperle mit Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel wechselte Baumgart auf zwei Etappen (sechsmal direkt nach dem Seitenwechsel, fünfmal in der 63. Minute) einmal komplett durch. Dies hinderte Adamyan nur gut 60 Sekunden nach Wiederbeginn indes nicht, mit einem gelungenen Schlenzer auch noch das 3:0 zu markieren (47.).

Nachdem für Nijmegen Baldursson den Pfosten traf (69.), erzielte Lemperle mit einem Flachschuss aus spitzem Winkel sowie einem Schuss aus der Drehung nach starker Ballannahme noch einen Doppelpack (75., 79.) - und gleichzeitig den 5:0-Endstand für den Bundesligisten.

Am kommenden Samstag (30. Juli, 15.30 Uhr) tritt Köln im ersten Pflichtspiel der Saison 2022/23 in der ersten Pokalrunde beim Zweitligisten Jahn Regensburg an.