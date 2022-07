Herrlicher Treffer inklusive: Milan bezwingt Köln dank Girouds Doppelpack

Der 1. FC Köln zeigte gegen die AC Mailand eine gute Leistung, musste aber trotzdem die erste Testspiel-Niederlage hinnehmen. Großen Anteil am 2:1-Sieg hatte Olivier Giroud mit zwei Treffern.

Steffen Baumgart hatte in Pedersen und Adamyan zwei Neuzugänge aufgeboten und konnte mit der Anfangsphase seiner Mannschaft durchaus zufrieden sein. Modeste (4., 13.) und Hübers (14.) verzeichneten erste Abschlüsse für hellwache Kölner, die besser in den Zweikämpfen waren. Das Tor machte aber Milan - und wie: Nach einem schön vorgetragenen Konter gelang Rebic ein brillanter Hacken-Pass zu Giroud, der den Ball technisch fein über Schwäbe hinwegchippte - eine eindrucksvolle Kostprobe der individuellen Qualität, die in Köln gastierte (16.).

Mailand zeigt die nötige Effizienz

Für Köln wurde der Spielverlauf auch in der Folge nicht glücklicher. Ljubicic musste benommen ausgewechselt werden (27.) - und Milan erteilte den Rheinländern eine Lektion in Sachen Effizienz: Während auch Kainz gegen Tatarusanu den Kürzeren gezogen hatte (25.), nutzten die Italiener auch ihre zweite Gelegenheit. Nach einem weiteren Konter fälschte Chabot einen Giroud-Schlenzer entscheidend ab - 0:2 (36.). Auch in der Folge lief die Baumgart-Elf häufig zu naiv in Gegenstöße, sodass Schwäbe noch vor der Pause einen Dreierpack des Franzosen verhindern musste (39.).

Nach dem Wiederanpfiff passierte lange wenig, bis der FC nach einer guten Stunde wieder besser ins Spiel fand und sich in der gegnerischen Hälfte festsetzte - das lag aber auch an den Wechseln bei den Gästen, die viele junge Akteure auf dem Platz brachten. Trotzdem hatten die Geißböcke zunächst Glück, weil Schwäbes Fehlpass unbestraft blieb (65.). Im Anschluss spielte sich die Partie nur in der Milan-Hälfte ab. Nur zwei Zeigerumdrehungen nach dem Schwäbe-Fehlpass verpasste Uth den Anschlusstreffer: Der Offensivspieler scheiterte an Mirante.

Köln belohnt sich mit einem Treffer

Dennoch gaben die Kölner nicht auf und wurden für ihre couragierte Leistung kurz vor dem Ende belohnt: Im Anschluss an einen Eckball stellte Dietz per Kopf das 1:2 her (86.) - dabei blieb es auch bis zum Ende, weil der FC nicht mehr gefährlich vor das Tor kam. Somit musste die Baumgart-Elf die erste Niederlage in der Vorbereitung hinnehmen.