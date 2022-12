Thielmanns Blessur überschattet FC-Sieg zum Jahresabschluss

Schreck zur Weihnachtszeit beim 1. FC Köln: Jan Thielmann musste beim 1:0-Testspielsieg gegen den SV Meppen vorzeitig das Feld verlassen. Trotz Adamyans Treffer war die Freude bei Trainer Steffen Baumgart getrübt.

Es war ein unschöner Moment im letzten Test des Jahres 2022 für den 1. FC Köln: Jan Thielmann (20) hielt sich abseits des Spielgeschehens den Oberschenkel und konnte, nachdem er erst zur Pause eingewechselt worden war, nach 75 Minuten nicht mehr weitermachen.

Trotz des 1:0-Erfolgs über Drittligist SV Meppen war FC-Coach Steffen Baumgart im Anschluss in der Mixed Zone daher nicht glücklich. Adamyans schöne Direktabnahme nach einer Viertelstunde zum Tor des Tages war eher nebensächlich. "Guter Test" hin oder her.

"Wir müssen eine Diagnose abwarten, es ist aber jetzt nicht so, dass wir 'Hurra' schreien. Steffen Baumgart

Baumgart offenbarte nämlich, dass es bei Thielmann nicht gut aussehe. "Wir müssen eine Diagnose abwarten, es ist aber jetzt nicht so, dass wir 'Hurra' schreien. Mal abwarten." Der Offensivmann hatte bereits in den vergangenen Wochen mit einer Viruserkrankung zu kämpfen, dabei ist er in der Problemzone des Angriffs sicher gefragt.

Baumgart erklärte zwar, dass in der Rückrunde trotz vieler positiver Aspekte "alles" besser werden müsse und "wir viel über Stürme reden, aber: Es liegt nicht nur daran, sondern es gab viele Situationen, die wir besser lösen hätten können, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive."

Nicht nur gegen Meppen hinten wie vorne verbesserungswürdig

Dazu passte auch die Partie gegen Meppen, in der der laut Baumgart müde FC "zwei, drei Dinger zugelassen" hatte, genauso selbst jedoch über "vier, fünf Chancen, die wir nicht gemacht haben", verfügte. "Am Ende ging das Ergebnis in Ordnung, die Leistung auch."

Alles andere als in Ordnung ist dagegen die Situation um Thielmann, der "nicht gesund in den Urlaub gehen können" werde, der rechte hintere Oberschenkel ist betroffen. "Das ist meistens kein gutes Zeichen und ärgerlich", konstatierte Baumgart.

Immerhin schloss der Coach versöhnlich: "Wir machen viele Sachen gut, im Moment zum Ende hin nicht gut genug, aber das hatte seine Ursachen. Wir gehen mit viel Optimismus in die nächsten drei Wochen bis zum Bremen-Spiel." Das Samstagabendspiel zum Re-Start steigt am 21.Januar (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker).