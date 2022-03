Remis im Nachbarschaftsduell: Zeller sichert Bayer einen Punkt

Am Sonntagmittag standen sich Köln und Leverkusen in der Frauen-Bundesliga im Nachbarschaftsduell gegenüber. Im brisanten Duell legte Islacker für Köln früh im Spiel vor, ehe Leverkusen kurz vor Schluss den überraschenden Ausgleich erzielte.

Vor dem Nachbarschaftsduell standen beide Mannschaften auf einem relativ ungefährlichen Platz im Mittelfeld. Den besseren Start in die Partie erwischten die Kölnerinnen, die in der Anfangsphase das Spielgeschehen weit in die Hälfte der Leverkusenerinnen verlegten. Fast schon folgerichtig näherte sich der FC auch dem Tor an und ging nach einem Freistoß durch Islackers Kopfballtor in Führung (16.). Den Schwung nahm Köln mit und konnte weitere Gelegenheiten zum möglichen 2:0 verbuchen: Moorrees (22.) und Gudorf (27.) scheiterten aber jeweils an Bayer-Torhüterin Klink.

Diese stand dann in der Folgezeit weniger im Fokus und wurde kaum noch ernsthaft geprüft. Stattdessen setzte Wirtz für Bayer das erste Ausrufezeichen kurz vor der Pause, verpasste das Kreuzeck dabei aber knapp (45.), ehe Islacker vor dem Seitenwechsel einen Hochkaräter im Eins-gegen-eins mit Klink nicht im Tor unterbringen konnte (45.+4).

Klett kratzt Fröhlichs Kracher aus dem Winkel

Nach dem Seitenwechsel verlor die Partie mehr und mehr an Tempo - verantwortlich dafür waren auch mehrere kleine Fouls. Leverkusen tat sich schwer, im Spiel nach vorne Gefahr auszustrahlen und so griff die aufgerückte Fröhlich zum Fernschuss: Den Kracher in die linke obere Ecke lenkte Klett aber im letzten Moment an den Pfosten und vereitelte die beste Gelegenheit der Werkself (72.).

Zeller stochert den Ball über die Linie

Anschließend war bis in die letzten Minuten aber nichts von einer Schlussoffensive zu sehen. Stattdessen wirkte es so, als würden die Kölnerinnen den Sieg ohne Bedrängnis über die Zeit bringen. Doch: Zeller war zur Stelle und verwertete eine Bogenlampe im Strafraum zum Ausgleich, der Bayer doch noch einen Zähler im Nachbarschaftsduell bescherte (84.).

Tore und Karten 1:0 Islacker (16', Kopfball, Achcinska) 1:1 Zeller (84') Tore und Karten 1:0 Islacker (16', Kopfball, Achcinska) 1:1 Zeller (84') Bayer 04 Leverkusen Pando (66. ), Brüggemann (87. ) Köln Klett - Horvat , Kuznik, Moorrees, Hirano - Demann, Achcinska, Gudorf , Beck, Zawistowska - Islacker Köln Aufstellung Klett - Horvat , Kuznik, Moorrees, Hirano - Demann, Achcinska, Gudorf , Beck, Zawistowska - Islacker Einwechslungen 74. Wilde für Horvat

78. Müller-Prießen für Gudorf

84. Barrett für Islacker Reservebank Herzog (Tor), Calo, Pfluger Trainer: Glass Leverkusen Klink - Siems, Friedrich, Turanyi, Fröhlich - Wirtz , Gräwe, Kögel, Arfaoui , Zeller - Pando Leverkusen Aufstellung Klink - Siems, Friedrich, Turanyi, Fröhlich - Wirtz , Gräwe, Kögel, Arfaoui , Zeller - Pando Einwechslungen 56. Enderle für Arfaoui

75. Pollak für Fröhlich

81. Wich für Pando

81. Brüggemann für Wirtz Reservebank Repohl (Tor), Vinken, Zdebel Trainer: Feifel Spielinfo Stadion Franz-Kremer-Stadion Zuschauer 1.679 Spielinfo Anstoß 27.03.2022, 13:00 Uhr Stadion Franz-Kremer-Stadion Köln Zuschauer 1.679

Nächste Woche gastiert Köln am Samstag um 13 Uhr in Potsdam, Bayer empfängt am kommenden Sonntag um 16 Uhr die TSG Hoffenheim.