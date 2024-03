Köln ist raus: Ingolstadt schnappt sich das letzte Viertelfinal-Ticket

Nach dem deutlichen 5:1 der Kölner Haie zum Auftakt der 1. Play-off-Runde gegen Ingolstadt konnte der ERC in Spiel 2 ausgleichen. Auch das alles entscheidende Spiel 3 in Köln ging an den Vizemeister. Köln ist raus, Ingolstadt trifft in den Viertelfinal-Play-offs auf Bremerhaven.

Abgang der Haie: Für Köln ist die DEL-Saison gelaufen. IMAGO/Maximilian Koch