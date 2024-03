Ingolstadt kämpft sich zum Ausgleich - Entscheidungsspiel schon morgen

Durch ein 2:3 gegen den ERC Ingolstadt haben die Kölner Haie in Spiel zwei der 1. Play-off-Runde in der DEL den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale verpasst. Das entscheidende dritte Spiel findet bereits am Donnerstagabend (19.30 Uhr) statt.

Der letzte Viertelfinal-Teilnehmer der Play-offs in der DEL wird erst am Donnerstag ermittelt. Die Kölner Haie verpassten am Mittwoch den vorzeitigen Viertelfinal-Einzug und verloren 2:3 gegen den amtierenden Vizemeister ERC Ingolstadt, der in Torhüter Michael Garteig (39 gehaltene Schüsse) einen überragenden Rückhalt hatte.

Müller: "Jetzt müssen wir es eben morgen machen"

Dadurch kommt es in der Play-off-Qualifikationsserie, in der zwei Siege zum Weiterkommen benötigt werden, am Donnerstag (19.30 Uhr) erneut in Köln zum Entscheidungsmatch. Das erste Spiel hatten die Haie am Sonntag 5:1 in Ingolstadt gewonnen. "Ingolstadt hatte den besseren Start ins Spiel. Jetzt müssen wir es eben morgen machen", sagte Haie-Kapitän Moritz Müller bei MagentaSport.

Philipp Krauß hatte schon nach 32 Sekunden für die Führung der Schanzer gesorgt - und damit für einen frühen Stimmungsdämpfer vor 16.721 Zuschauern in der Kölner Arena gesorgt. Auch Casey Bailey im Powerplay (11.) und Charles Bertrand per Konter (36.) blieben nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch David McIntyre (8.) eiskalt. Der Anschluss durch den ehemaligen Ingolstädter Frederik Storm (39.) war für die Haie letztlich nicht genug.

Viertelfinale startet am Samstag und Sonntag

Der Sieger trifft im Viertelfinale auf den Hauptrundensieger Fischtown Pinguins aus Bremerhaven. Das erste Spiel der Best-of-seven-Serie, in der dann vier Siege zum Weiterkommen notwendig sind, findet am Sonntag um 14.00 Uhr in Bremerhaven statt.

In den übrigen Viertelfinalserien stehen sich die Eisbären Berlin und die Adler Mannheim (Start am Sonntag um 16.30 Uhr), die Straubing Tigers und die Schwenninger Wild Wings (Samstag, 16 Uhr) sowie die Grizzlys Wolfsburg und Titelverteidiger EHC Red Bull München (Samstag, 19.30 Uhr) gegenüber.