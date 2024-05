Die Domstädter selbst wollen aber nochmals nach dem letzten Strohhalm greifen und die Chance auf den Klassenerhalt zumindest wahren. Was es dazu braucht für den Verein, der nach 31 Spieltagen erst auf vier Dreier kommt? Am heutigen Samstagabend (18.30 Uhr) einen Heimsieg gegen den SC Freiburg, um den Rückstand auf Mainz auf dem Relegationsrang zumindest vorübergehend auf zwei Zähler zu verkürzen. Der 1. FSV spielt in Heidenheim am Sonntag (19.30 Uhr).