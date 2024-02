Während Kalajdzic in der Startelf steht, beginnen van de Beek und Ekitiké auf der Bank. Im Vergleich zum 1:0 gegen Mainz wechselt Trainer Dino Toppmöller zweimal: Smolcic und Skhiri spielen für Pacho (Gelb-Sperre) und van de Beek. Es gibt auch einen Systemwechsel, die SGE spielt heute in einem 4-3-2-1 und nicht wie in der Vorwoche im 4-4-2.