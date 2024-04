Mit ein paar Pfiffen geht es in die Kabine. Beiden Teams ist das Bemühen keineswegs abzusprechen. Spielerisch aber fehlen bis dato die Mittel, um die gegnerischen Abwehrreihen in ernste Gefahr zu bringen: Einzige Ausnahme: Ein Pfostenschuss von Alidou in der 18. Minute.