Klarer und Vilhelmsson bringen Köln dem Abstieg näher

Durch ein 0:2 gegen Schlusslicht Darmstadt 98 im Kellerduell ist der 1. FC Köln dem Abstieg 2024 einen deutlichen Schritt näher gerückt. Den Rheinländern fehlte es in einer zweikampfintensiven Partie an spielerischen Mitteln, um gegen clevere Lilien zu guten Torchancen zu kommen.

Kölns Trainer Timo Schultz stellte nach dem 0:2 beim FC Bayern zweimal um: Statt Ljubicic (krank) und Maina (Bank) begannen Martel (nach Sperre) sowie Waldschmidt. Darmstadts Coach Torsten Lieberknecht tauschte derweil nach dem 0:1 gegen Freiburg einmal, der mit Kreuzbandriss lange ausfallende Holland wurde durch Skarke ersetzt.

Alidou trifft den Pfosten

Köln war von Beginn an um Initiative bemüht, während Darmstadt darauf lauerte, bei Balleroberung blitzschnell umzuschalten. Während beide Seiten die Zweikämpfe engagiert und aggressiv bestritten, fehlte es spielerisch an Mitteln, um klare Torchancen herauszuspielen.

Die einzige Ausnahme in der ersten Hälfte: Ein Pfostenschuss von Alidou, der in der 18. Minute vom Strafraumrand den linken Pfosten traf.

Ansonsten blieb bis der Halbzeitpause vieles Stückwerk. Und wenn beim FC doch einmal durch einen Steilpass etwas Raum entstand, schnappte mehrfach die Abseitsfalle der Darmstädter zu. Und so ging es mit einigen Pfiffen der Heimfans in die Pause.

Klarer schiebt ein, Vilhelmsson entscheidet

Nach der Pause hatte Darmstadt in Person von Vilhelmsson seine bislang beste Chance im Spiel, es waren nicht einmal 20 Sekunden nach Wiederanpfiff gespielt. Köln hatte zunächst einige Probleme im Spielaufbau. Gerade als die Domstädter wieder besser ins Spiel fanden, gingen die Lilien nach einer Standardsituation in Führung. Klarer schob den Ball letztlich aus kurzer Distanz unter Hübers und Schwäbe hindurch in die Tormitte (57.).

Das Publikum in Köln wurde nun unruhiger, die Geißbock-Elf versucht den Druck zu erhöhen. Dies gelang aber nur ansatzweise. Während Honsak nach einem Konter per Kopf das 2:0 verpasste, behinderten sich der mit nach vorne aufgerückte Chabot und Adamyan in bester Position gegenseitig, sodass Schuhen den Ball am Ende parierten konnte (74.).

Köln kam nicht richtig durch und Darmstadt sorgte in der 90. Minute letztlich für die Vorentscheidung: Nach einem Abstoß der Lilien scheiterte Holtmann zunächst an Schwäbe, doch Vilhelmsson markierte im Nachschuss den 2:0-Endstand.

Der FC reist am Sonntag (17.30 Uhr) zu einem weiteren Abstiegsduell nach Mainz. Darmstadt finalisiert den Spieltag mit dem Heimauftritt gegen Heidenheim (19.30 Uhr).