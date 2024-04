Schluss in Köln! Der Effzeh feiert einen dramatischen Sieg gegen den VfL Bochum, der in der 90. Minute noch in Führung lag. Timo Schultz wechselte die beiden Torschützen ein, glückliches Händchen. Damit bleibt Köln an Mainz dran, die 05er gewinnen parallel mit 4:0 gegen Schlusslicht Darmstadt. Bochum wird derweil tief in den Abstiegskampf hineingezogen.