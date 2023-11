Bayern kontern aufgerückte Kölner aus - und wechseln gar nicht

Der FC Bayern ist zumindest über Nacht wieder Tabellenführer. In Köln bescherte Kane den Münchnern einen 1:0-Erfolg, der durchaus höher hätte ausfallen können.

Im Duell mit dem Rekordmeister hatte Kölns Trainer Steffen Baumgart taktisch überrascht. Eine Dreierkette sollte die Rekord-Offensive der Bayern in Zaum halten. Drei Wechsel vollzog Baumgart dafür gegenüber dem 1:1 beim VfL Bochum und brachte Thielmann, Ljubicic sowie Kilian für Waldschmidt, Uth und Heintz. Defensive Stabilität brachte das aber keineswegs. Nach nur sechs Minuten lenkte Hübers eine Sané-Hereingabe an den Außenpfosten, ehe der gegen Österreich vom Platz gestellte Nationalspieler nur Augenblicke später freistehend an Schwäbe scheiterte (7.).

Münchner Chancenwucher - Kane staubt ab

Früh deutete das Team von Thomas Tuchel an, in welche Richtung es im Rhein-Energie-Stadion gehen sollte. Nach dem 4:2 gegen Aufsteiger Heidenheim hatte der Coach vier Umstellungen vorgenommen, Sarr, Pavlovic, Müller sowie Gnabry auf die Bank gesetzt und wurde von den dafür berufenen Kimmich, Goretzka, Choupo-Moting und Coman belohnt. Die zwei Erstgenannten dominierten das Mittelfeld, während die beiden Offensivkräfte eine gute Chance nach der nächsten kreierten und die überfällige Führung durch Kane erzwangen (20.).

Dem 1:0 wäre fast auf den Fuß der zweite Treffer gefolgt, doch der beste Kölner, Keeper Schwäbe, parierte gegen Choupo-Moting (22.), ehe er kurz vor der Pause auch gegen Coman zur Stelle war (41.). Einzig gegen Sané konnte der Schlussmann nicht mehr eingreifen, doch der Ex-Schalker schob das Leder knapp am Tor vorbei (28.). Die knappe Halbzeitführung war somit schmeichelhaft für offensiv bis auf einen Carstensen-Kopfball (31.) komplett abgemeldete Kölner.

Im zweiten Durchgang fand der "Effzeh" besser in die Partie, was jedoch auch daran lag, dass die Bayern merklich zurückschalteten. Es entwickelte sich eine dröge, teils fahrige Angelegenheit, in der Köln nicht konnte, während die Münchner nicht wirklich zu wollen schienen. Erst nach knapp 70 Minuten drehte der Favorit langsam wieder auf, entfachte aber zunächst nicht mehr als ein Strohfeuer, dem keine klaren Chancen entsprangen.

Sané und Coman verpassen die Entscheidung

Erst in der Schlussviertelstunde drängten die Münchner etwas deutlicher auf die Entscheidung. Sanés Volley wurde nach einer Hereingabe von Coman jedoch abgeblockt (77.), bevor der Franzose die folgende Ecke ans Aluminium beförderte (79.). Die Geißböcke blieben somit im Spiel und gingen durch einen offensiven Dreifachwechsel in den letzten Minuten höheres Risiko. Ertrag brachte das allerdings nicht. Eine reife Bayern-Mannschaft brachte den Vorsprung ohne einen einzigen Wechsel über die Zeit.

Die Kölner spielen am nächsten Spieltag ebenfalls wieder am Freitag, um 20.30 Uhr tritt der Effzeh bei Aufsteiger Darmstadt an. Die Bayern indes sind am Mittwoch in der Champions League gegen den FC Kopenhagen (21 Uhr) gefordert. In der Liga geht es für die Münchner am 2. Dezember mit dem Heimspiel gegen Union weiter.